Grünberger bricht Lanze für "kulturpolitischen Hotspot" in der Himmelpfortgasse

ÖVP-Kultursprecherin: "Anziehungspunkt für junge Leute, Kunstinteressierte und Touristen"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - 2013 ist das Jubiläumsjahr anlässlich des 350. Geburtstags von Prinz Eugen. Er war nicht nur ein bedeutender Feldherr, sondern hat auch als Kunstliebhaber und Bauherr viel gewirkt. So hat er nicht nur das Stadtbild Wiens geprägt, sondern auch viele kulturelle Schätze hinterlassen, sagte ÖVP-Kultursprecherin Abg. Mag. Silvia Grünberger (bis vor kurzem Fuhrmann) heute, Mittwoch, im Plenum des Nationalrates.

Das Belvedere als Sommerresidenz des Prinzen habe eine Erfolgsgeschichte aufzuweisen. Nun auch seine Winterresidenz - das Palais in der Himmelpfortgasse - der Öffentlichkeit als Museum zugänglich zu machen, sei wichtig und unterstützenswert, fuhr Grünberger fort. "Die Säle und Prunkräume des Palais boten bis 2007 Platz für die Büroräumlichkeiten des Finanzministeriums. Dann wurden sie generalsaniert und nun ist es die Absicht von Finanzministerin Fekter gemeinsam mit Kulturministerin Schmid, das sanierte Palais als kulturpolitischen Hotspot in der Innenstadt zu etablieren. Die Kosten dafür sind durch die Generalsanierung und einem Budget von 5,7 Millionen Euro vom Finanzministerium gedeckt und budgetiert."

Das Belvedere habe angekündigt, für dieses neue Museum barocke Schätze und Objekte aus der Sammlung des Belvedere genauso zur Verfügung zu stellen, wie moderne Kunst auszustellen. "Das wäre eine gute Kombination und ein Anziehungspunkt auch für junge Leute", ist Grünberger überzeugt. "Gerade im Zentrum Wiens wäre das ein Anreiz und eine Anlaufstelle für Kulturtouristen genau so wie für kulturinteressierte Menschen der Wiener und österreichischen Bevölkerung." In diesem Sinne freut sich die ÖVP-Kultursprecherin auf die erste Ausstellungseröffnung in der Himmelpfortgasse im Oktober dieses Jahres.

