Nationalrat - Muttonen: Filmkoproduktionen fördern Verständnis für andere Länder und Kulturen

Wien (OTS/SK) - Die Filmkoproduktionsabkommen mit Spanien wurde erstmals im Jahr 1970 abgeschlossen und wird jetzt erneuert. "Diese Filmkooperationen sind äußerst wichtig und erfolgreich, wenn man an die österreichischen Koproduktionen wie etwa die deutsch-französischen von Michael Haneke denkt", sagte SPÖ-Abgeordnete Christine Muttonen am Mittwoch im Nationalrat zum Filmabkommen zwischen Österreich und Spanien. Durch die internationale Zusammenarbeit werde die Filmindustrie gestärkt, die Wirtschaft angekurbelt sowie auch der Zugang zu den Förderungen erleichtert, da durch die binationalen Abkommen die Produktionen im anderen Land wie eigene behandelt werden, so Muttonen. ****

Die meisten europäischen Filme werden gemeinsam oder mit anderen Ländern produziert, man spricht von 25 bis 30 Prozent der europäischen Filmproduktion, die davon betroffen sind. "Speziell kleineren Ländern mit nicht so finanzstarken Filmgesellschaften bringen solche Koproduktionen große Vorteile", sagte Muttonen.

Die Filmindustrie ist nach wie vor ausbaufähig, vor allem wenn man das Handelsdefizit gegenüber den USA im audiovisuellen Bereich ansehe. Der Film sei ein wesentlicher Teil nationaler Kultur. "Koproduktionen fördern das Verständnis für andere Länder, andere Kulturen und machen neugierig auf das Andere - ganz im Sinne einer europäischen Integration, einer europäischen Identität", betonte Muttonen. (Schluss) bj/sl

