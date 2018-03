Nationalrat - Kuntzl: OGH-Spruch ist klarer Auftrag zur Verbesserung der Studienbedingungen

Kapazitäten ausbauen statt Studienplätze reduzieren - Bildungsbericht wichtige Basis für faktenbasierte Entscheidungen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl hat ihr Nein zu flächendeckenden Zugangsbeschränkungen an den Universitäten in der heutigen Nationalratssitzung bekräftigt. Sie bezog sich dabei auf ein Urteil des OGH, das einem ehemaligen Studenten Schadenersatz wegen Studienverzögerung zugesprochen hat und die Reaktion des Wissenschaftsministers darauf. "Aus unserer Sicht ist der OGH-Spruch der klare Auftrag zur Verbesserung der Studienbedingungen und nicht, die Studierendenzahlen in Österreich zu reduzieren", hielt Kuntzl am Mittwoch fest. ****

Österreich brauche mehr gut qualifizierte Menschen, nicht weniger. Mit der Studienplatzfinanzierung wurde bereits die Erhöhung der Kapazitäten verbunden, ohne die Studienplätze zu reduzieren. "Es macht keinen Sinn, in der Schule die Situation so zu verbessern, dass wir kein Kind verlieren, um dann umgekehrt die Kinder, die die Matura geschafft haben, nicht mehr auf die Hochschule zu lassen", sagte die SPÖ-Wissenschaftssprecherin im Rahmen der heutigen Diskussion des nationalen Bildungsberichts im Parlament.

Der Bildungsbericht, so Kuntzl, sei eine wichtige Grundlage, um "faktenbasierte Entscheidungen zu treffen". Natürlich seien noch viele Maßnahmen zu treffen, "getragen von dem Gedanken, dass wir ein chancengerechtes Bildungssystem brauchen. In den nächsten Jahren sollten wir daran arbeiten, die Bildungschancen auf den österreichischen Hochschulen zu verbessern", sagte die Wissenschaftssprecherin. (Schluss) em/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum