Wr. Gemeinderat - SP-Stürzenbecher: Heftige Impulse für Wohnungsneubau und -sanierung

Gemeinderat beschließt zusätzliche 80 Millionen Finanzspritze

Wien (OTS/SPW-K) - "Der heutige Beschluss, 80 Millionen Euro Finanzspritze zusätzlich für den Neubau geförderter Wohnungen und die Sanierung zur Verfügung zu stellen, bringt heftige Impulse für den Wiener Wohnbau", so SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher am Mittwoch im Wiener Gemeinderat: "Auf diesen Beschluss können wir stolz sein, wird doch damit in 3.300 Wohnungen investiert, wodurch 2.000 Arbeitsplätze gesichert werden."

Stürzenbecher sprach sich erneut gegen den VP-Vorschlag aus, Gemeindebauwohnungen zum Verkauf anzubieten. Er forderte die Wiener VP auf, sich bei der Bundes-VP dafür einzusetzen, das Mietrecht zu verbessern und nannte als Vorschlag unter anderem, die Zuschläge auf die Miete mit 25 Prozent zu begrenzen. "Außerdem muss die unbefristete Miete wieder der Normalfall werden", so Stürzenbecher.

"Der soziale Wohnbau in Wien hat weltweit Vorbildcharakter. Die rot-grüne Stadtregierung setzt heute diese erfolgreiche Wohnpolitik fort", so Stürzenbecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at