Dita Von Teese und Cointreau bei den Filmfestspielen von Cannes 2013

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Cointreau und Dita Von Teese brillierten gestern Abend (Montag, 20. Mai 2013) bei den Filmfestspielen von Cannes im Nikki Club @ Les Marches mit der brandneuen Burlesque-Show, in der Dita im massgeschneiderten Smoking von Alexis Mabille einen klassischen Striptease präsentiert. Höhepunkt der Show ist ihr Bad in einem überlebensgrossen, mit Swarovski-Kristallen verzierten Martini-Glas.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-b )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-c )

Milla Jovovich - in Chanel - Bérénice Bejo, Michel Hazanavicius, Thomas Langmann, Zachary Quinto, Kristin Kreuk und Alexis Mabille feierten die ganze Nacht lang bei Cointreau Fizz Cocktails!

Heute (Dienstag, 21. Mai 2013) zeigten sich Dita, in einer Robe von Elie Saab, und Justin Weston, CEO von Cointreau, anlässlich der Premiere von Steven Soderberghs "Behind the Candelabra" mit Michael Douglas und Matt Damon auf dem roten Teppich des Filmfestivals.

Weston war von der Leistung der beiden Darsteller sehr beeindruckt, und ihm gefiel die Story über den extrem unkonventionellen Künstler Liberace.

Dita Von Teese sagte über den Film: "Liberace war für mich mein ganzes Leben lang eine Inspiration in Bezug auf Extravaganz im Entertainment, und daher habe ich mich auf diesen Film sehr gefreut. Ich war von der Darstellung seines Lebens begeistert. Sie zeigt, wie liebenswert, einzigartig und spektakulär "Mr. Showmanship" war. Mir hat der Film wirklich ganz hervorragend gefallen!"

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130521/613841-c

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Groupe Rémy Cointreau, +33-1-44-13-44-13