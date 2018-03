Einladung zum Publikumstag: Chirurgie zum Begreifen

Univ. Prof. Dr. Manfred Frey lädt am 29.05. ab 10 Uhr zum Publikumstag im Congress Center, Messe Wien

Wien (OTS/Fischill) - Neben der laufenden Aufklärung, was Chirurgie v.a. für die Tumorpatientin und den Tumorpatienten kann und tut, ist es wesentlich, den Betroffenen und seinen Angehörigen fachgerechte Informationen in entspannter, stressfreier Atmosphäre zum Zuhören und Zusehen anzubieten. Mit diesem Ansatz lädt Univ. Prof. Dr. Manfred Frey, Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische und Re-konstruktive Chirurgie am AKH Wien und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie am 29. Mai 2013 zum Publikumstag, der anlässlich des 54. österreichischen Chirurgenkongresses, stattfindet, ein.

Eine fachlich hochwertige Diskussionsrunde setzt sich publikumsgerecht mit entsprechenden Problemen betroffener Krebspatienten und deren Angehörigen auseinander und lädt in einem eigenen Block zu einer offenen Diskussion ein.

"Oftmals ist es die Angst, die lähmt und dann kommt auch noch die fachliche Sprache der Mediziner hinzu, sodass man/frau die Sprache der Mediziner und Medizinerinnen gar nicht versteht," erzählt eine betroffene Patientin. Genau das verdeutlichen die Videos, die Dr. Christina Lammer als Einstieg in die Expertenrunde auf Leinwand präsentiert. Empathografie nennt die Soziologin und Videomacherin Christina Lammer ihre Werke, mit denen sie die Einleitung zur fachlich hochwertigen Ärzterunde eröffnen wird. Sie vermittelt damit die vielen Aufgaben, die es für Chirurgen und Ärzte wie für den betroffenen Patienten im Gesamtkonzept zu lösen gilt.

Die chirurgische Behandlung von bösartigen Tumoren ist oftmals der erste Therapieschritt, aber nicht der einzige, der heute in der Behandlung zur Verfügung steht. Längst schon ist das Tumorboard der Ort, wo diese Information und der Behandlungsplan zusammen laufen.

"Das Ziel der Tumorchirurgie ist zweifellos die Beseitigung des malignen (bösartigen) Gewebes. Für die Betroffenen selbst ist es wichtig, verlässliche und aktuelle Informationen zu erhalten, um die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten der Tumorchirurgie zu kennen. Darüber hinaus schafft Wissen die Basis für einen angemessenen Umgang mit der Diagnose und kann die psychische Belastung durch die Krankheit verringern," erklärt Prof. Dr. Manfred Frey.

Zur Teilnahme am Publikumstag (29. Mai 2013, 10 Uhr im Congress Center Messe Wien) sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

