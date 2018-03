youngCaritas-LaufWunder 2013: Über 23.000 Kinder und Jugendliche helfen laufend

Franz Küberl: "Danke für Euren Einsatz! Ihr zeigt nicht nur Sportsgeist, sondern beweist auch Mitmenschlichkeit." LaufWunder-Höhepunkt in Österreich ist der 23. Mai.

Schulen, Vereine und Pfarren sind Teil der youngCaritas-Aktion, bei der die TeilnehmerInnen zwischen Mai und September mit jedem zurückgelegten Kilometer Geld für Menschen in Not sammeln.

Am 23. Mai setzen sich Kinder und Jugendliche in ganz Österreich in Bewegung, um Solidarität mit benachteiligten Menschen zu zeigen. Ob von der youngCaritas-Aktion Schulkinder im Kongo, Waisenkinder in Burundi, Familien auf der Flucht oder auch notleidende Kinder und Jugendliche in Österreich profitieren, entscheiden die LäuferInnen selbst. Unterstützt wird das Event von Erste Bank und Sparkassen. Wie wird der Lauf zum "LaufWunder"?

Die LäuferInnen suchen SponsorInnen - Firmen genauso wie Privatpersonen - die pro gelaufenem Kilometer einen Betrag ihrer Wahl spenden. So kann eine Schülerin, die fünf Kilometer läuft, gemeinsam mit einem Sponsor, der fünf Euro pro Kilometer spendet, 25 Euro für Kinder und Jugendliche in Not erzielen.

Was passiert konkret?

In Wien glühen am 22. und 23. Mai im Sportcenter Donaucity ab 9.00 Uhr die Sohlen. Insgesamt 5.500 Kinder und Jugendliche laufen für den guten Zweck. Doch es wird nicht nur zu Fuß gesammelt: Auch Skateboards, Inlineskates, Roller und Rollstühle sind willkommen. In Niederösterreich sind neun Schulen und eine Pfarre Teil des LaufWunders. Hier beteiligen sich insgesamt über 1.200 SchülerInnen. Begeisterte Neustarter sind die HS Herzogenburg, HLW Yspertal, HS und SHS Gföhl und die HS Weitersfeld.

In Oberösterreich schnüren 5.500 LäuferInnen die Laufschuhe. Insgesamt 35 Schulen, 1 Kindergarten und 1 Pfarre veranstalten ab Anfang Mai regionale Läufe, bei denen jeder Kilometer hilft. Die VolksschülerInnen aus Pichling haben bereits am 16. Mai ihre Motivation beim LaufWunder zum Ausdruck gebracht und wurden dabei von ihren Eltern kräftig unterstützt.

Im Burgenland sorgen über 5.000 SchülerInnen im ganzen Bundesland zwischen Mai und September für ein tolles "LaufWunder 2013". Am 23. Mai wird um 9.30 Uhr in Mattersburg am Sportplatz des BG und BRG gestartet genauso wie um 10.00 Uhr beim Neudörfler Badesee.

In Kärnten widmen sich über 2.000 junge Menschen z.B. in Klagenfurt, Feldkirchen und Villach gleich eine ganze Woche lang (ab dem 16.Mai) der youngCaritas-Aktion. Am 23. Mai wird die Wörterseebühne im Klagenfurter Europapark ab 8.30 Uhr zum Schauplatz gelebter Solidarität.

In Tirol starten 6 Schulen rund um den 23. Mai beim LaufWunder. Am 20. Juni wird um den Baggersee in Innsbruck gelaufen, bei dem über 600 LäuferInnen Spaß und Begeisterung am sozialen Engagement zeigen. In der Steiermark setzen sich insgesamt 1.200 Mädchen und Burschen aus neun Schulen in Sachen Menschlichkeit in Bewegung. Am 23. Mai wird ab 15.45 Uhr im Grazer Augarten gelaufen im Rahmen des Grazer Laufcups!

In Salzburg organisieren sechs Schulen das LaufWunder. Dort laufen ab Anfang Mai engagierte Jugendliche, um Geld für Projekte im In- und Ausland zu sammeln. Beim Coca-Cola Junior-Marathon ist die HS Maishofen für den guten Zweck gelaufen.

In Vorarlberg laufen 1.000 SchülerInnen zugunsten des Mutter-und Kinderhauses in Ecuador. Der Startschuss fällt am 23. Mai um 11.00 Uhr am Feldkircher Sparkassenplatz. "Vergangenes Jahr hat unsere Klasse geschlossen teilgenommen und wir haben eine ordentliche Spendensumme erlaufen", erzählt Felix Wohlgenannt. "Heuer wollen wir diesen Betrag übertreffen."

Mehr Infos unter: www.youngcaritas.at

