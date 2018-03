FP-Jung: "Deutsches Turnen" beim ASKÖ und Sprachunterricht durch Aktiengesellschaft

Die seltsamen Förderpraktiken der SPÖ

Wien (OTS/fpd) - Die Auslagerung von Deutschförderkursen an private Träger in Wien nimmt immer skurrilere Formen an. Jetzt wird nicht nur ein Turnverein und eine GmbH sondern sogar eine, naturgemäß auf Gewinn gerichtete, Aktiengesellschaft damit beauftragt, berichtet heute der Gemeinderat der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Wolfgang Jung.

Die "Sozial Global Aktiengesellschaft" ist eine eigenartige Konstruktion. Die VIDA und der Gewerkschaftsbund nannten die dort gehandhabten Praktiken einmal in einer Aussendung mitarbeiterfeindlich und protestierten massiv gegen die Kündigungspolitik. Die Grüne Hebein kritisierte damals, in einem Anfall von Mut, das "Sparen auf Kosten der Arbeitnehmer".

"Diese AG gehört interessanter Weise einem Verein. Der heißt auch Sozial-Global - sollte allerdings sozialistisch heißen, denn den Vorsitz führt zufällig Gemeinderätin Krotsch", kritisiert Jung, "und diese stimmt dann, gegen die Geschäftsordnung, im Gemeinderat für die Förderung ihres Vereines."

Zusammenfassung: Die rote Mehrheit beschließt "Förderungen" an eine Aktiengesellschaft, die einem der SPÖ zuzurechnenden Verein gehört. "Interessant zu wissen wäre übrigens, woher das Gründungskapital dieser AG kommt", schließt Jung. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794