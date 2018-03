KORREKTUR zu OTS 191 - 38. Wiener Gemeinderat (3)

Korrektur zu OTS_20130522_OTS0191

Wien (OTS) - In OTS 191 muss es im ersten Absatz richtig lauten:

StR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP) erinnerte an den vor kurzem einstimmig beschlossenen Vierparteienantrag zur Daseinsvorsorge, mit dem das Wiener Wasser vor Privatisierung geschützt werden solle. Er fragte sich, ob man zum Beispiel die Müllentsorgung nicht doch privatisieren könnte und was das Betreiben der Hirschwanger GmbH mit Daseinsvorsorge zu tun habe. Er verlangte mehr Transparenz, einen Schutz der echten Daseinsvorsorge und eine seriöse Diskussion über das Beteiligungsmanagement. (nicht den Schutz des Beteiligungsmanagements)

