Schneeberger: Wir sind einzige Öko-Partei im Landtag

Morgige Sitzung wird von Windkraft, Schutz der Bienen und der Saatgutvielfalt sowie vom Beschluss der 15a-Vereinbarung für Finanzgeschäfte dominiert

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Wir, die VP Niederösterreich, sind die einzige Öko-Partei im NÖ Landtag", stellte Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger anlässlich seiner Vorschau auf die erste Arbeitssitzung des Landtags fest. "Denn während wir uns für den Naturschutz einsetzen, haben sich die Grünen NÖ von diesem Thema längst verabschiedet", so Schneeberger weiter.

Widmungsstopp ist kein Baustopp

Zur Untermauerung seiner Aussage verwies er auf den Beschluss zur Änderung des Raumordnungsprogramm: "Während wir den Ausbau der Erneuerbaren Energie, den Umweltschutz sowie den Schutz unserer Landschaft unter einen Hut bringen wollen, agieren die Grünen gegen dieses Vorhaben und schlagen sich auf die Seite der Windkraft-Lobby." Dass diese ordnungspolitische Maßnahme, die einen Wildwuchs verhindern soll, richtig ist, wird auch von "einem unverdächtigen Zeugen wie dem Präsidenten des Umweltdachverbands Gerhard Heiligenbrunner bestätigt." Davon, dass der Widmungsstopp einem Baustopp gleich kommt, kann nicht die Rede sein: "Alle Projekte, die schon fertig in der Schublade liegen bzw. in einem UVP-Verfahren sind, können nach den bisherigen Regeln umgesetzt werden. Außerdem soll das neue Raumordnungsprogramm schon rund um den Jahreswechsel fertig sein. Dann stehen auch die neuen Zonen für Windkraft fest", hielt Schneeberger fest.

Schutz der Bienen und der landwirtschaftlichen Betriebe

Eine wahrscheinlich emotionale Debatte wird es über den Schutz der Bienen geben. Klubobmann Schneeberger: "Auch hier ist der schwierige Spagat zwischen dem Schutz der Bienen und dem Schutz unserer Landwirte erforderlich. Wir fordern daher einerseits von der EU bzw. vom Bund ein vorübergehendes Verbot von Neonicotinoiden, die Erforschung aller Ursachen fürs Bienensterben und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Bienenseuchen. Andererseits muss die Erforschung und Entwicklung von neuen Verfahren gegen Schädlinge wie den Maiswurzelbohrer unterstützt werden und jene Landwirte, die durch das Verbot dieser Beizmittel Schäden erleiden, Ausgleichsmaßnahmen erhalten." Zusätzliche merkte er an: "Falls die EU oder der Bund kein vorübergehendes Verbot der Neonicotinoiden erlassen, werden wir im eigenen Bereich die Möglichkeiten prüfen."

In einem weiteren Antrag der VP Niederösterreich wird die Bundesregierung aufgefordert, dass sie sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen soll, dass die biologische Vielfalt und der Erhalt seltener und alter Sorten berücksichtigt werden. "Gleichzeitig soll der Bundesrat eine Subsidiaritätsrüge einbringen", so Schneeberger.

Vereinbarung für risikoaverse Finanzgebarung wird beschlossen Anfang des Jahres wurde eine 15a-Vereinbarung zwischen Länder, Bund und den Gemeinden über risikoaverse Finanzgebarung vereinbart. "Wie schon vor der Wahl bzw. bei der Präsentation der neuen Zusammenarbeit mit der SPÖ angekündigt, werden wir diese Vereinbarung nun im Landtag beschließen", erklärte Schneeberger. Das notwendige Landesgesetz wird über den Sommer erarbeitet und im Herbst im Landtag beschlossen. Klubobmann Schneeberger: "Auch wenn im Bund die Oppositionsparteien blockieren, wird Niederösterreich seine Richtlinien auf alle Fälle anpassen!"

Kritik von VP-Klubobmann Schneeberger gibt es in diesem Zusammenhang an den Blauen, Grünen und dem Team Stronach im NÖ Landtag: "Wären diese drei Parteien verantwortungsvolle Parteien, würden sie sagen:

'Die Vereinbarung ist der erste Schritt', weiter an einer Lösung arbeiten und nicht die neuen Regeln für Finanzgeschäfte komplett ablehnen. Doch die FPÖ, Grüne und das Team Stronach im NÖ Landtag wissen nicht einmal, wie am das Wort Verantwortung schreibt!"

