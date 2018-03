Massachusetts Institute of Technology ehrt Christoph Leitl

Wien (OTS) - Karl Koster, Direktor Coporate Relations und Industrial Liaison Program am MIT, überreicht symbolisches Geschenk an Dr. Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, um sich für die gute, langjährige Zusammenarbeit zu bedanken.

Die Verbindung zwischen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) besteht seit mittlerweile 25 Jahren. Das jüngste Ergebnis dieser erfolgreichen Partnerschaft ist die 4. MIT EUROPE CONFERENCE, die heute und morgen in der Wirtschaftskammer in Wien stattfindet. Spitzenforscherinnen und -forscher der renommierten US-Universität diskutieren in Wien über die Zukunft von Innovation und Produktion.

Bei seinem letzten Besuch am MIT berichtete Dr. Christoph Leitl davon, wie er als Student mit dem Greyhound-Bus durch Amerika mit einer Ausgabe von Jack Kerouac gereist war. Karl Koster griff diese Anekdote heute auf und überreichte der Wirtschaftskammer-Präsidenten als Dank für die gute, langjährige Zusammenarbeit und als Anerkennung für sein persönliches Engagement: ein kleines Modell eines Greyhound-Busses und einen Band des Buchs "On the Road - Unterwegs".

Das MIT ist eine Universität in Cambridge (Massachusetts) in den USA und gilt als eine der weltweit führenden Institutionen im Bereich von technologischer Forschung und Lehre. Kein Wunder, dass die Liste der Nobelpreisträger aus dem MIT schon Dutzende Namen aufweist. Das MIT ist aber nicht nur für das hohe Niveau seiner Ausbildung berühmt, sondern kann auch auf ein exzellentes Netz aus Hochtechnologie-Unternehmen verweisen, das sich rund um die Universität angesiedelt hat.

