Coty Inc. und Frajo geben neues Joint Venture in Brasilien bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc., ein aufstrebendes Unternehmen im Sektor Schönheitspflege, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es in Brasilien mit Frajo Internacional, einem führenden brasilianischen Kosmetikgroßhändler, ein Joint Venture eingehen wird. Das neue Venture-Unternehmen wird die Massen-/Masstige-Marken von Coty über den Einzelhandel vermarkten.

"Brasilien ist einer der größten Märkte für Schönheitspflegeprodukte", sagte Herr Michele Scannavini, CEO von Coty Inc. "Frajo teilt unsere Begeisterung für Schönheit und ist deshalb der richtige Partner für uns. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Marken von Coty auf diesem wichtigen Markt einzuführen."

"Die Zusammenarbeit mit Coty und die Erfahrung, die wir dabei gewinnen werden, ist ein wichtiger Schritt hin zur Stärkung von Frajos Position als ein führender Kosmetikgroßhändler in Brasilien", sagte Frank Lund, Gründer und CEO von Frajo. "Das einzigartige Markenportfolio von Coty wird unseren Kunden mehr Auswahl bieten."

Das Geschäft wird die Vermarktungskapazitäten von Coty in der Region erweitern. Gegenwärtig unterhält Coty bereits eine kommerzielle Partnerschaft in Brasilien für den Vertrieb bestimmter Marken in einem Haustürgeschäftsmodell. Das Unternehmen verfügt außerdem über einen Handelsvertreter für seine Prestige-Produkte in der Region.

Vollständige Informationen zu allen Marken von Coty finden Sie unter www.coty.com.

Informationen zu Coty Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@38d81d0aCoty ist ein aufstrebendes Unternehmen im globalen Schönheitspflegesektor, mit Umsätzen von 4,6 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 30. Juni 2012. Coty wurde im Jahr 1904 in Paris gegründet und ist ein reines Schönheitspflegeunternehmen mit einem Portfolio bekannter Düfte, Farbkosmetika und Haut- und Körperpflegeprodukten, die in mehr als 130 Ländern und Regionen verkauft werden. Das Produktangebot von Coty umfasst globale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Weitere Informationen zu Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com

Informationen zu Frajode.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@745a98adFrajo ist ein führender Kosmetikgroßhändler in Brasilien, der exklusive Marken wie etwa Revlon (führende Apothekenmarke), Ferrari (meistverkaufter Herrenduft in Brasilien), Australian Gold und Artdeco vertritt. Frajo wurde 1995 in Campinas gegründet und führt gegenwärtig mehr als 20 Marken in seinem Portfolio; außerdem hat er ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk mit über 8.500 Verkaufsstellen in Brasilien.

Weitere Informationen zu Frajo finden Sie unter www.frajo.com.br

Web site: http://www.coty.com/

