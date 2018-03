FPÖ-Deimek: Freiheitliche Wohnreform statt rotschwarzer Politasyle

ÖVP-Singer bekämpft leistbares Wohnen

Wien (OTS) - Bisher konnte sich die Regierung auf keinerlei Entlastungsmaßnahmen zugunsten von Mietern einigen. Zu sehr steht die Suche nach politischem Kleingeld im Vorfeld des Wahlkampfes im Blickwinkel der Parteistrategen. "Wieder einmal kommen die Menschen bei Faymann und Spindelegger erst an zweiter Stelle", kritisiert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek.

ÖVP-Wohnsprecher Johann Singer gestand gestern bereits implizit ein, dass die Regierungsfraktionen nicht in der Lage sind, konstruktive Lösungsansätze zu erarbeiten. Während sich die SPÖ auf ein nicht nur inhaltlich äußerst kurz gefasstes Sieben-Punkte-Programm und spontane Zurufe beschränkt, scheint sich die ÖVP mit noch weniger zu begnügen. "Die Forderung nach einem transparenten Mietrecht allein reicht nicht aus. Es muss am Ende des Tages auch gewährleistet sein, dass Wohnen leistbar bleibt bzw. wieder leistbar wird", führt der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek aus. Die FPÖ hat unter dem Titel "Neue Perspektiven im gemeinnützigen Wohnbau - Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit" bereits ein umfassendes Konzept präsentiert, dessen Umsetzung große Teile des Wohnungsmarktes im Sinne der Bewohner reformieren würde. Doch bisher blocken die Regierungsparteien sämtliche freiheitliche Vorstöße ab. "Rot und Schwarz eint scheinbar die Angst um ihre Futtertröge. Doch mit Zuständen a la Animal Farm muss im gemeinnützigen Wohnbau Schluss sein", fordert Deimek seinen Kollegen Johann Singer auf, endlich Farbe zu bekennen. Will die Volkspartei leistbare Mieten oder sollen auch in Zukunft altgediente Parteigänger und Günstlinge der Altparteien auf Kosten der Bewohner versorgt werden?

Aus freiheitlicher Sicht gibt es keine Alternative zu gelebter Gemeinnützigkeit im derzeit nur namentlich gemeinnützigen Wohnbau. "Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft darf nicht länger als Asyl und Herberge für gestrandete Politiker missbraucht werden. Die Schaffung leistbaren Wohnraumes und nicht noble Innenstadtbüros muss im Vordergrund stehen", weist Deimek auf gravierende Missstände hin. Die FPÖ fordert überhöhte Rücklagen gemeinnütziger Bauträger in eine bundesweite Wohnbauoffensive zu investieren. So könnte steigenden Wohnkosten effektvoll entgegengetreten werden.

