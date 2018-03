REINHARD GERERs teatro - Ab 25. Oktober 2013 erstmals in Wien!

Wien (OTS) - Vor 10 Jahren brachte Reinhard Gerer das erste Gourmettheater nach Wien. Nachdem das erfolgreiche Projekt 2008 von einem deutschen Konzern übernommen wurde, hat sich Reinhard Gerer -so wie sein Freund und Kollege Alfons Schuhbeck in München - dazu entschlossen, nicht mehr nur die Menüs zu kreieren, sondern sein eigenes Wiener Gourmettheater zu gründen.

Die Show von "REINHARD GERERs teatro" präsentiert sich mit Wiener Lebensgefühl und dem Charme des internationalen Varietés.

Moulin Rouge trifft auf Wiener Doppelconference gefolgt von atemberaubenden Artisten. Der österreichische Sänger, Schauspieler und Kabarettist Manfred O. Tauchen kehrt nach Wien zurück und führt gemeinsam mit dem Piefke Daniello (Sven Pawlitschko) durch eine Show, die ganz dem Wiener Schmäh und Lebensfreude der Berliner folgt. Das Publikum erwartet ein verführerisches Showprogramm voller Witz, Leidenschaft und internationaler Akrobatik!

Reinhard Gerer: "Nach 10 Jahren Gourmettheater in Wien war es mir wichtig, selber bestimmen zu können, was und wie viel auf den Teller kommt. Habe ich zuvor nur regelmäßig die Qualität der Menüfolge kontrolliert, so leite ich in meinem eigenen Gourmettheater "teatro" das Küchenteam selbst und bin auch ständig vor Ort. Es ist ein großer Unterschied, ob man nur das Menü abzuliefern hat oder selber auch für dessen Umsetzung, Zubereitung und für den Service am Gast verantwortlich ist!"

Das teatro-Vier-Gang-Menü, das sich Reinhard Gerer für sein erstes eigenes Gourmettheater hat einfallen lassen, verwöhnt die Gäste mit einer Kombination von Kalbsrücken und Saibling, Melange von Erdäpfeln mit Mangalitzaspeck und Jakobsmuschel, sowie Rehnüsschen auf weißer Polenta mit Sauerkirschen und Pilzen.

Der Abschluss zum Dessert präsentiert sich in einer Trilogie von Edelschokolade.

Der Original Wiener Spiegelpalast lässt Dank der Liebe zum Detail das reichhaltige Jugendstil-Interieur den Besucher in eine fast vergangene Welt eintauchen: Buntgläser an Sockel und Zelthimmel, verzierte Milchgläser im Windfang, unzählige geschliffene Bleiglasspiegel an Säulen und in Brokat und Seide gekleideten Wänden.

Reinhard Gerer freut sich darauf, Sie persönlich ab 25. Oktober 2013 in seinem Wiener Spiegelpalast begrüßen zu dürfen!

REINHARD GERERs teatro Ab 25. Oktober 201 - Februar 2013 Spiegelpalast, Wien www.teatro-wien.at info @ teatro-wien.at Ticket-Hotline: 0800 400 200

