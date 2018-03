EANS-Adhoc: ALPINE Holding GmbH / Zinszahlung für ALPINE Anleihe AT0000A0V834 planmäßig vollzogen

22.05.2013

In den vergangenen Tagen war in einigen Medien die finanzielle Stabilität der ALPINE Gruppe ein Thema. In diesem Zusammenhang teilt das Unternehmen mit, dass die heute, 22. Mai 2013, fällige Zinszahlung für die Bondholder der Anleihe AT0000A0V834 durch das Unternehmen wie geplant und vertraglich fixiert erfolgte. Die im März dieses Jahres mit den Finanzierungspartnern unterfertigte Restrukturierungsvereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2015 und ist in Kraft.

