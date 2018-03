Aviso 23.5. Diskussion Hebein/Grüne Wien und Grüne Frauen Wien zu Sexarbeiterinnen

Von der Stigmatisierung zur gesellschaftlichen Anerkennung

Wien (OTS) - Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien und die Grünen Frauen Wien laden zur Podiumsdiskussion:

Sexarbeiterinnen - Von der Stigmatisierung zur gesellschaftlichen Anerkennung

Zeit: Donnerstag, 23. Mai 2013 um 18:00

Ort: IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63 B, A-1060 Wien

Manche Feministinnen lehnen Prostitution rundweg ab, diese Position findet immer mehr Unterstützung in Europa. Wie passt das mit den Erfahrungen von selbstbestimmten und selbstbewußten Sexarbeiterinnen zusammen? Verstärkte Armutsmigration in die Prostitution lässt immer wieder die Frage nach der "Freiwilligkeit" aufkommen. Wie weit kann Gesetzgebung die Situation der Frauen in der Sexarbeit beeinflussen?

Begrüßung: Martina Wurzer, Frauensprecherin der Grünen Wien

mit:

Birgit Hebein, Sozialsprecherin der Grünen Wien

Nurten Yilmaz, Gemeinderätin & Landtagsabgeordnete SPÖ

Christian Knappik, www.sexworker.at

Luzenir Caixeta, MAIZ (angefragt)

Helga Amesberger, Institut für Konfliktforschung

Moderation: Ewa Dziedzic (Grüne Frauen Wien)

