BZÖ-Haubner: "Nationaler Bildungsbericht ist nicht visionär"

BZÖ-Entschließungsantrag betreffend "standortbezogenes Sprachförderungskonzept"

Wien (OTS) - "Einiges geht in die richtige Richtung, Vieles ist aber halbherzig und wenig mutig und Wesentliches fehlt überhaupt. Er ist auch nicht visionär - er entspricht lediglich der Realität". Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner den "Nationalen Bildungsbericht Österreich 2012" in ihrem Debattenbeitrag. "Vor allem fehlt die Reform des Lehrerdienstrechts, die Gehaltsreform und die Zuständigkeiten von Bund und Ländern. Auch in der Verwaltung und Bürokratie gibt es keine Veränderungen. Wenn es aber nicht gelingt, diese großen Brocken anzugehen, dann wird weiter viel Geld in ein nicht zeitgemäßes System fließen", kritisierte Haubner.

"Dieses Geld fehlt dann im Klassenzimmer, bei den jungen Menschen für eine chancengerechte Ausbildung, bei der Raumausstattung für moderne Arbeitsplätze und fehlt ebenso bei der Entlastung der Eltern, die sehr viel Geld für Nachhilfeunterricht ausgeben müssen. Das Geld wird aber auch für motivierte gutausgebildete Lehrer fehlen. Realistischerweise wird aber die Regierung in dieser Legislaturperiode die Reformen nicht mehr erledigen können", so Haubner weiter.

"Jedes Kind hat das Recht, bestmöglich seiner Talente und Fähigkeiten in unserem Bildungssystem gefördert zu werden. Das erfordert aber einen modernen und differenzierten Unterricht. Der entscheidende Weg ist, sich viel mehr inhaltlich mit der Art des Unterrichts zu befassen", meinte Haubner und weiter: "Eine gute Ausbildung und Bildung ist für jeden Einzelnen ein Gewinn für einen guten Job, ist auch eine gute Grundlage für eine soziale Sicherheit und ist auch für das gesellschaftliche Zusammenleben wichtig. Insgesamt profitiert auch Österreich von bestausgebildeten jungen Menschen".

Insgesamt gebe es im Bildungsbereich noch viele Baustellen. Es werde sehr viel Steuergeld in diesem Bereich eingesetzt, aber viele dieser Steuergelder versickern in einem doppelgleisigen System und der Output für die jungen Menschen ist ein sehr mittelmäßiger. Beinahe 80 Prozent der Gelder fließt in Personalkosten für die Pädagogen", erklärte Haubner, die auch einen nachweisbaren Bildungsabschluss mit der 9. Schulstufe einforderte. "Die 9. Schulstufe sollte nicht ein reines Absitzen der Schulpflicht sein, sondern dieses letzte Jahr sollte ein entscheidendes Jahr sein", betonte Haubner, die auch einen Entschließungsantrag betreffend "standortbezogenes Sprachförderungskonzept" einbrachte.

