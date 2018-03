Neusoft wird Industriepartner des Weltwirtschaftsforums

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Die Neusoft Corporation , ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen in China, hat heute bekannt gegeben, dass Neusoft Industriepartner des Weltwirtschaftsforums geworden ist. Im Rahmen dessen soll Neusoft sowohl Partner für Informationstechnologie aus auch Telekommunikation werden. Neusoft war seit 2007 Global Growth Company-Partner des Forums, und die Ernennung zum Industriepartner spricht für das Engagement des Unternehmens, verstärkt mit dem Forum bei der Gestaltung der globalen, regionalen und branchenspezifischen Geschäftsordnung zusammenzuarbeiten.

Bei Industriepartnern handelt es sich um ausgewählte Mitglieder des Weltwirtschaftsforums, die aktiv an der Erfüllung von dessen Zielsetzung auf Industrieebene mitwirken. Durch eine Partnerschaft mit dem Forum genießt ein Unternehmen dank des privilegierten Zugangs zu den Netzwerken und Experten mehrerer Stakeholder eine größere Sichtbarkeit und erlangt Einsichten in die strategische Entscheidungsfindung in Bezug auf wichtige industriebezogene und -übergreifende Themen. Dieser Zugang und die Einrichten ermöglichen es den Industriepartnern, zu einer positiven Veränderung bei diesen Themen beizutragen und aktiv an der Unterstützung des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen weltweit mitzuarbeiten. Angaben des Forums zufolge zählen zu den chinesischen Unternehmen von dessen IKT-Industriegemeinschaft neben Neusoft die Unternehmen Lenovo, Huawei und China Mobile.

Olivier Schwab, Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums in China, sagte: "Wir freuen uns, Neusoft als Industriepartner des Forums willkommen zu heißen. Als erster Global Growth Company (GGC)-Partner hat Neusoft in China eine aktive Rolle bei der Vermittlung der Zielsetzung des Forums, den Zustand der Welt zu verbessern, gespielt. Außerdem hat Dr. Liu Jiren, Vorsitzender und CEO von Neusoft, als Mitglied des GGC-Verwaltungsrates mit seinen Einsichten aktiv zur Gestaltung der Geschäftsordnung der Gemeinschaft beigetragen. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter zu festigen und gemeinsam an der Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung auf regionaler und globaler Ebene zu arbeiten."

Alan Marcus, Seniorchef und Leiter des Bereichs Informations- und Kommunikationstechnologie des Weltwirtschaftsforums in den USA, gab an: "Die IKT-Industriegemeinschaft des Forums freut sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit Neusoft und auf die gemeinsame Erschließung der IKT-Kapazitäten hinsichtlich deren makro-sozioökonomischen Wertes auf der ganzen Welt."

In Bezug auf die Partnerschaft mit dem Forum sagte Dr. Liu Jiren, Vorsitzender und CEO von Neusoft: "Wir sind stolz, nach sechs Jahren intensiver Zusammenarbeit mit dem Forum als dessen Global Growth Company-Partner nun Industriepartner zu werden. Das Forum war uns in den vergangenen Jahren eine hervorragende Plattform für den Austausch von Einsichten und Praktiken mit dessen Stakeholdern auf der ganzen Welt, wodurch unser Fortschritt auf dem internationalen Markt erheblich beschleunigt wurde. Die Ernennung zum Industriepartner stellt einen bedeutenden Meilenstein für unsere Partnerschaft dar, und Neusoft wird die Arbeit des Forums an der Entwicklung proaktiver Reaktionen auf die dringenden Herausforderungen in der Industrie und den Beitrag zu Austausch und Zusammenarbeit zwischen chinesischen und internationalen Unternehmen weiter unterstützen."

Über Neusoft

Als Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen kann Neusoft mit Industrielösungen, Produktdesignlösungen und verwandten Software-Produkten und -Plattformen sowie Dienstleistungen aufwarten. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.neusoft.com

