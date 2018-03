Turkcell-Hauptversammlung am 22. Mai 2013

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei, hat heute bekanntgegeben, dass die auf den 22. Mai 2013 terminierte Jahreshauptversammlung nicht stattfinden konnte, weil die durch die Satzung von Turkcell vorgegebene Mindestteilnahmequote von 51% nicht erreicht wurde.

Turkcell ist mit 34,9 Millionen Kunden (Stand 31. März 2013) das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen der Türkei. Turkcell ist ein führendes regionales Unternehmen. Es ist mit ca. 69,2 Millionen Kunden (Stand 31. März 2013) Marktführer in fünf der neun Länder, in denen es aktiv ist. Das Unternehmen gehört zu den ersten Betreibern weltweit, die HSPA+ eingeführt haben. Es hat mit der Dual Carrier-Technologie eine Geschwindigkeit von 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet stetig daran, seinen Kunden in naher Zukunft die neueste Technologie mit bis zu 84 Mbit/s anbieten zu können. Turkcell Superonline, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Turkcell, ist das einzige Telekommunikationsunternehmen, das türkischen Haushalten Internetverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s bietet. Die Bevölkerungsabdeckung des Unternehmens (Stand 28. Februar 2013) beträgt 99,19 % im 2G- und 84,26 % im 3G-Netz.Turkcell meldete mit Stand 31. März 2013 einen Nettoumsatz von TRY 2,7 Mrd. (USD 1,5 Mrd.) mit Gesamtaktiva im Wert von TRY 18,9 Mrd. (USD 10,4 Mrd.). Das Unternehmen wird seit Juli 2000 an der NYSE und ISE gehandelt und ist das einzige an der NYSE notierte Unternehmen in der Türkei. Erfahren Sie mehr unter http://www.turkcell.com.tr

