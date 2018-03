Nationalrat - Mayer zu Bildungsbericht: Österreich ist am richtigen Weg

Bildungsbericht ist "unverzichtbares Nachschlagewerk" - Schon viele Meilensteine umgesetzt

Wien (OTS/SK) - Der vorliegende nationale Bildungsbericht ist "informativ, visionär, selbstkritisch und innovativ", erklärt SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer heute, Mittwoch, im Parlament. "Der Bildungsdampfer bewegt sich langsam", so Mayer, "aber er kommt unaufhaltsam voran." ****

Der aktuell vorliegende nationale Bildungsbericht sei nicht nur informativ, sondern aufgrund seiner Detailtreue ein "unverzichtbares Nachschlagewerk", so der SPÖ-Bildungssprecher. Er sei aber auch selbstkritisch, visionär und innovativ, wie Mayer ausführte. Die Selbstkritik garantiere, dass es in Zukunft zu keinem Stillstand in der Bildungspolitik kommen könne, erklärte Mayer mit Verweis darauf, dass der Bildungsbericht wissenschaftliche Abhandlungen zu den Problemfeldern enthalte.

Die Vision der österreichischen Bildungspolitik sei auch im Bildungsbericht verankert, so Mayer, nämlich "dass kein Kind auf der Strecke bleibt und alle Kinder so gefördert werden, dass sie tatsächlich auch gemäß ihren Begabungen ihre Chancen nützen können".

In Österreich sei man auch von der Vision zum Programm gelangt, ist der SPÖ-Bildungssprecher überzeugt, denn Österreich sei bereits auf dem Weg hin zu einer modernen, offenen Schule. Es gebe bereits große Meilensteine wie die gezielte Sprachförderung bereits im Kindergarten, das Nachholen von Bildungsabschlüssen und die "nicht mehr wegdenkbare" Lehre mit Matura, so Mayer, der hier auch die Bildungsstandards in der 4. und 8. Schulstufe, die Modulare Oberstufe und die Neue Mittelschule nannte.

"Die Qualität in der Schule steht und fällt mit dem Lehrpersonal", erklärte der SPÖ-Bildungssprecher abschließend, "daher brauchen wir das bestausgebildete Lehrpersonal für unsere Schülerinnen und Schüler". (Schluss) gbb/mb

