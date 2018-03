Wr. Gemeinderat - SP-Bluma: "Radfahren nutzt der Allgemeinheit aber auch jeder/m Einzelnen in einer Stadt!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wieviele RadfahrerInnen in einer Stadt unterwegs sind ist weder Zufall noch Schicksal, sondern Ausdruck einer aktiven Radverkehrspolitik, wie wir sie in Wien betreiben", betonte die SP-Gemeinderätin Susanne Bluma in der Sitzung des Wiener Gemeinderates zum Thema "Radfahren in Wien". Die Politik sei dafür zuständig entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen wobei das oberste Ziel die Sicherheit der RadfahrerInnen, genauso wie bei den FußgängerInnen oder den AutofahrerInnen, sei.

Überdies sei es auch essentiell ein Bewusstsein fürs Radfahren zu schaffen und auf die Vorteile hinzuweisen. "Alle Wege, die nicht länger als fünf Kilometer lang sind, sind definitiv am schnellsten mit dem Rad zurückzulegen. Ich bin eine Anhängerin der intelligenten Mobilität und ich glaube auch, dass die Wienerinnen und Wiener diese intelligente Mobilität besitzen und genau wissen, für welchen Weg welches Fortbewegungsmittel am geeignetsten ist", unterstrich die SP-Gemeinderätin.

Radfahren nutze der Allgemeinheit aber auch jeder einzelnen Person in einer Stadt. "Es bedeutet weniger Lärm, weniger Umweltgifte, weniger Parkplatznot und saubere Luft für alle und gleichzeitig mehr Fitness, Gesundheit und sogar eine höhere Lebenserwartung für jede/n. Viele gute Gründe also, um die Stadt auf dem Sattel mit allen Sinnen zu erleben", bekräftigte die SP-Gemeinderätin abschließend.

