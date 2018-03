Spekulationsverbot: BZÖ-Widmann: Regierung muss endlich Leadership zeigen

Wien (OTS) - "Schluss mit der rot-schwarzen Pflanzerei beim Spekulationsverbot", forderte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann im Zuge der heutigen Einwendungsdebatte im Nationalrat. Die Regierung müsse endlich Leadership zeigen und handeln. "Wir brauchen ein bundeseinheitliches Spekulationsverbot in der Verfassung sowie ein gemeinsames Haushaltsrecht, aber keine unterschiedlichen Regelungen. Mit dem Spekulieren mit Steuergeld in allen Bereichen -auch in den ausgelagerten Betrieben - muss Schluss sein", forderte Widmann. "Das erwarten sich auch die Menschen von dieser rot-schwarzen Bundesregierung. "

