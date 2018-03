Marek ortet Handlungsbedarf bei Lesekompetenz

ÖVP-Bildungssprecherin zum Nationalen Bildungsbericht im Nationalrat

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Herausforderungen, die sich aus den Daten des Nationalen Bildungsberichts ergeben, liegen klar auf der Hand. Besonderen Handlungsbedarf gibt es im Bereich der Lesekompetenz. Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Bildungssprecherin Abg. Christine Marek anlässlich der Debatte des Berichts im Plenum des Nationalrats. Hier gebe es zahlreiche Baustellen, bedauerte Marek unter anderem die ersatzlose Auflösung der unter Bildungsministerin Elisabeth Gehrer ins Leben gerufenen "Stabstelle Lesen" im Bildungsministerium vor drei Jahren. "Dabei sehen wir im Bildungsbericht klar, dass wir genau bei der Lesekompetenz Handlungsbedarf haben - hier liegen wir maximal im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Ländern und haben besonders viele Risikoschülerinnen und -schüler". Lesen sei die "zentrale Grundkompetenz", auf der alles Weitere aufbaue, und das bereits in der Volksschule vermittelt werden müsse. "Auch Mathematikaufgaben sind nicht zu lösen, wenn man die zugehörigen Texte nicht lesen kann."

Im Vergleich mit 13 anderen EU-Staaten würden Österreichs Zehnjährige beim Lesen sogar Schlusslicht sein. "Hier braucht es besonders auch die Eltern", wies Marek darauf hin, dass es vor allem dort besondere Defizite gebe, wo zuhause nicht vorgelesen bzw. gelesen werde.

Wesentliches Thema sei die Chancengleichheit - "das bedeutet aber nicht für jedes Kind das Gleiche, sondern das individuell Beste. Nur die Einheitsschule zu fordern, ist zu wenig. Hier macht uns ein Vergleich mit den Gesamtschulländern wie beispielsweise Italien oder England auch sicher." Die ÖVP bekenne sich klar zu einem differenzierten Schulsystem, das weiter entwickelt werden müsse. Das bewährte Gymnasium einfach zu zerschlagen, schaffe aber keine Chancengerechtigkeit." Echte Chancengerechtigkeit braucht Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen", verwies Marek auch auf den Ausbau ganztägiger Angebote, bei denen die Schulstandorte selbst autonom mit gleichberechtigten Partnern über die jeweilige Form entscheiden.

Wichtig seien auch bessere Übergänge vom Kindergarten in die Volksschule und dann in die Sekundarstufe I und damit auch Bildungsempfehlungen, aufgrund derer die Kinder in die jeweils beste Schule aufsteigen - mit voller Durchlässigkeit für den weiteren Bildungs- und Berufsverlauf. "Die Weiterentwicklung der Volksschule ist dabei eine zentrale Herausforderung, denn dort geht es um die Vermittlung der Basiskenntnisse, aber auch der Förderung der Kenntnisse in der Unterrichtssprache. Nur jenen Kindern, die dem Unterricht auch folgen können, bieten sich beste Chancen", schloss Marek.

