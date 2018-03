Tiergarten Schönbrunn: Zoo-Schließung nach TBC-Ausbruch? EndZOO fordert Aufklärung, Transparenz und weitreichende Konsequenzen

Wien (OTS) - Nach der Tötung zweier Mähnenrobben wegen Tuberkulose (TBC) übt die Tierschutzorganisation EndZOO scharfe Kritik am Tiergarten Schönbrunn. Nach Ansicht der Organisation habe der Zoo es auf fahrlässiger Art und Weise unterlassen, die Öffentlichkeit auch über mögliche Übertragungsrisiken (Show-Programm) auf den Menschen aufzuklären. Tuberkulose-Erreger werden nämlich am häufigsten durch das Einatmen infektiöser Tröpfchen übertragen. Solche Tropfen entstehen durchaus auch bei der so genannten "Robben-Show-Fütterung", beim Reinigen der Anlage mit Hochdruckreinigern oder direkten Kontakt zu Tierwärtern oder Besuchern. In einem niederländischen Zoo mit einem TBC-Fall sah man als Übertragungsursache die "Vernebelung des Erregers beim Reinigen der Seelöwen-Anlage".

EndZOO fordert die zuständigen Behörden und Politiker heute auf, eine unabhängige Untersuchung der TBC-Erkrankung in Schönbrunn durchzuführen, weitere TBC-anfällige Tierarten auch ohne Verdacht zu untersuchen und die Öffentlichkeit über jeden Schritt zu informieren. Als Sofortmaßnahme müsste im gesamten Tiergarten der direkte Kontakt zu den in Gefangenschaft lebenden Tieren als erheblicher Risikofaktor sofort verboten werden. Die Tierschützer hatten in der Vergangenheit immer wieder beobachtet, wie Tierwärter im Tiergarten ohne Notwendigkeit in direkten Kontakt mit den Insassen tra-ten. Auch fordern die Tierschützer, dass den Bürgerinnen und Bürgern endlich Unterlagen über Sterbefälle und Krankheiten im Tiergarten öffentlich zugänglich gemacht werden.

"Tuberkulose kann auch beim Menschen tödlich enden und ist aus diesem Grund eine meldepflichtige Infektionskrankheit. Das Übertragungsrisiko ist sehr hoch. Solange im Schönbrunner TBC-Fall der Übertragungsweg nicht eindeutig geklärt ist, sollte die Robbenshow nicht mehr stattfinden. Auch über eine Schließung des Zoos, wie bei so genannten Haustierbeständen auch, müsse eventuell nachgedacht werden. Als skandalös betrachten wir, dass offensichtlich weder auf Tiergarten-Homepage noch in der aktuellen Presseaussendung über mögliche Risiken von Seiten des Zoos aufgeklärt wurde", so Zoo-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht. "Tuberkulose tritt übrigens bei freilebenden Tierarten nicht auf und ist demzufolge, wie viele andere Zoo-Krankheiten auch, nur auf die nicht-artgerechte Zoo-Gefangenschaft zurückzuführen."

Rückfragen & Kontakt:

EndZOO Österreich

Frank Albrecht

Berlagasse 36, 1210 Wien

Tel.: 0650/321 89 78

kontakt @ endzoo.at