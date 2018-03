SP-Valentin/Maresch (Grüne) für rasche Entsorgung der Blechfässer aus der Alten Donau durch die DHK

Top-Wasserqualität im Badeparadies für die Wienerinnen und Wiener!

Wien (OTS/SPW-K) - Für eine rasche Entfernung der einst als Schwimmkörper verwendeten leeren Fässer in der Alten Donau spricht sich heute der Wiener Ge-meinderat aus. In einem rot-grünen Antrag wird die DHK (Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz) als Eigentümerin der Alten Donau auf-gefordert, alle alten Blechfässer am Grund der Alten Donau so rasch wie möglich heraus zu tauchen, um sie dann sachgerecht entsorgen zu können.

"Die Wasserqualität in der Alten Donau ist top und natürlich ist es uns als Stadt Wien ein zentrales Anliegen, die Blechfässer durch moderne Materialen zu ersetzen", so SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin. Rüdiger Maresch, Umweltsprecher der Grünen ergänzt:

"Die alten Fässer haben auf dem Grund der Alten Donau nichts verloren und werden daher so schnell wie möglich entfernt!" Entlang der Alten Donau wurden früher alte Blechfässer zusammengeheftet als Schwimmstege genutzt. Da heute wesentlich modernere Materialien, nämlich aus Kunststoff erzeugte Schwimmkörper, Verwendung finden, hat der Grundeigentümer DHK (Donauhochwasserkonkurrenz) vor fünf Jahren begonnen, die untergegangen Blechfässer heraus zu tauchen, um sie dann ordnungsgemäß zu entsorgen. Das Gewässer der Alten Donau hat eine hervorragende Wasserqualität, was sich vor allem auch von Jahr zu Jahr durch die umfassende wissenschaftliche Begleitung bestätigt. Die Wasserqualität wurde durch die Fässer nicht beeinträchtigt.

(Schluss)

