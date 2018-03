38. Wiener Gemeinderat (4)

Mitteilung von Vizebürgermeisterin Vassilakou zum Radfahren in Wien

Wien (OTS) - GR Mag. Christoph Chorherr (GRÜNE) wies darauf hin, dass Oberbürgermeister Ude den Radverkehr in München zu einem Anteil von 17 Prozent gebracht habe. Ebenso sei der Londoner Bürgermeister dabei 1 Milliarde Euro in den Radverkehr zu stecken. Er bedankte sich bei der SPÖ für die Zustimmung zu dem Grundsatzbeschluss "Radfahren in Wien" und wies darauf hin, dass es das erklärte Ziel sei, weitere Einbahnen für den Radverkehr zu öffnen.

GR Mag. M.A.I.S. Johann Gudenus (FPÖ) betonte, dass es in Wien viele Vernünftige RadfahrerInnen gebe, dennoch befänden sich die Grünen auf einem verkehrspolitischen Holzweg mit blindem Hass auf alles das mehr als zwei Räder habe. Dadurch würden Gruppen von Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt.

GR Siegi Lindenmayr (SPÖ) kritisierte, dass gerade jene Partei, die Menschen gegeneinander ausspiele und Hass erzeuge, dieses anderen vorwerfe. Er betonte, dass viele europäische und amerikanische Städte den Fehler gemacht hätten öffentliche Verkehrsmittel aufzulassen. Wien dagegen habe bereits einen Anteil von 40 Prozent an Öffi-NutzerInnen. Auch stellte er fest, dass der Ausbau des Radwegenetzes die Anzahl der Verkehrstoten gesenkt und den Abgasausstoß reduziert habe. roe/buj

