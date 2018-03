Wr. Gemeinderat - SP-Lindenmayr: "Unsere Verkehrskonzepte funktionieren"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wir sind generell in Wien mit unserem 'Masterplan Verkehr 2013' und einem 40 Prozent Öffi-Anteil sehr gut unterwegs", betonte der Wiener SPÖ-Verkehrssprecher bei seiner Rede im heutigen Wiener Gemeinderat zum Thema 'Radfahren in Wien'. "Ziel muss sein alle zu berücksichtigen, die sich in der Stadt bewegen", so Lindenmayr weiter. Der Verkehrssprecher erinnerte an ein Projekt im Alsergrund unter dem Motto 'Wie geht's in der Roßau?', bei dem BezirkspolitikerInnen mit Rollstühlen und Kinderwägen ausgerüstet den Bezirk durchqueren mussten. "Unter Expertenanleitung mussten wir herausfinden, wie kinderwagenfreundlich oder wie behindertenfreundlich ist eigentlich unser Bezirk?", unterstrich Lindenmayr die Relevanz des Themas.

"Wien ist eine natürlich gewachsenen Stadt, deswegen ist der Raum in ihr begrenzt", erläuterte Lindenmayr. Baulich getrennte Radwege seien ja bis in die 1960er auch in Wien vorhanden gewesen und später leider einer falschen Fortschrittsgläubigkeit zu Opfer gefallen. Trotzdem seien in Wien - im Unterschied zu Peking rund um die Olympiade 2008 - nicht ganze Häuserzeilen niedergerissen worden, um Platz zu schaffen für neue Straßen. "Die Trendumkehr wurde ja dann in den 1980er Jahren vollzogen", so Lindenmayr weiter. Die Zahlen belegten dies auch sehr deutlich: Waren es 1970 nur elf Kilometer, 1986 bereits 180 und 2007 schon über 1.000 Kilometer, die das Wiener Radwegenetz ausmachten. "Aktuell sind es schon 1.223 Kilometer und davon sind 56 Prozent Radrouten, 21 Prozent sind bauliche Anlagen und 23 Prozent sind 'markierte Anlagen' - wie Radfahren gegen die Einbahn und Mehrzweckstreifen - die der Flüssigkeit des Verkehrs dienen", erklärte Lindenmayr. "Unsere Verkehrskonzepte funktionieren, denn die sinkenden Unfallzahlen sprechen für sich", so Lindenmayr abschließend in Richtung der Opposition.

