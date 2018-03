WKÖ begrüßt Senkung der FFG-Darlehenszinsen in den Basisprogrammen auf 0,75 %

Investitionen in Innovationen und Marktüberleitung entscheidend für Erfolg im Aufschwung

Wien (OTS/PWK334) - "Die Wirtschaftskammer begrüßt die neuerliche Senkung der Zinsen auf neue Darlehen in der F&E-Projektförderung auf nunmehr 0,75 Prozent. Damit verbessert die FFG die Chancen innovativer Unternehmen für die Umsetzung ihrer Entwicklungen in den Markt und ermutigt sie weiter auf Forschung & Innovation zu setzen. Gerade in der Phase eines beginnenden Aufschwungs ist es wichtig zu investieren, rechtzeitig auf dem Markt zu sein und so eine Aufwärtsdynamik nutzen zu können. Über die in der Projektförderung gewährten Zuschüsse und Haftungen hinaus verbessert die FFG damit die Bedingungen bei Darlehen, die oft den investiven Teil eines F&E-Projekts abdecken. Die FFG ist einmal mehr ein verlässlicher Partner, der innovativen Unternehmen kompetent in der Finanzierung von F&E-Projekten begleitet," begrüßt die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Marta Schultz, den heute von Bundesministerin Bures und Bundesminister Mitterlehner angekündigten Schritt.

"Ich bin überzeugt, dass die heimischen Unternehmen, Start-Ups ebenso wie etablierte Innovatoren, diese Signal aufnehmen und den schon 2012 begonnen Trend zum vermehrten Neubeginn von F&E-Projekten fortsetzen und die eigenen Mittel mit F&E-Förderungen ergänzen werden um diese rascher umzusetzen. Im Wettbewerb müssen wir die "die Pipeline voll halten", damit wir auch morgen mit neuen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen reüssieren können," so Schultz abschließend.(US)

