Ankündigung: Podiumsdiskussion zum Thema "Wie viel Vielfalt vertragen Wiens Schulen?" am 06.06.2013

Das Magazin KOSMO und das BFI Wien laden zur Diskussion um Wiener Schulen

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 6. Juni 2013, veranstaltet das Magazin KOSMO in Zusammenarbeit mit dem BFI Wien eine Podiumsdiskussion (KOSMO-Talk) zum Thema "Wie viel Vielfalt vertragen Wiens Schulen?" Die Veranstaltung findet in der HAK des BFI Wien, Margaretenstraße 65, 1050 Wien statt; Einlass ab 17:30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 18:00 Uhr, im Anschluss Möglichkeit zum Austausch bei einem Buffet.

Die Podiumsgäste sind: Dr. Susanne Brandsteidl (Präsidentin des Stadtschulrats für Wien), Univ.-Prof. Dr. Stefan Hopmann (Bildungswissenschafter an der Universität Wien), Daniel Perschy (Bundesobmann der Schülerunion), Mag. Alexandra Laubner (Chefredakteurin der Wiener Bezirkszeitung) und Mag. Freda Burda (Direktor der HAK des BFI Wien).

Die Themen der Diskussion sind: das Miteinander an Wiens Schulen, Zuwanderersprachen als Maturafächer, neue Schulmodelle und Integration, Karrierechancen von Jugendlichen mit Migrationsbiografie.

Wir freuen uns auf Anmeldungen bis 31.05. unter office @ kosmo.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Nedad Memic

nedad.memic @ kosmo.at

Tel.: 01/235 05 72-13