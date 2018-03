Podgorschek: Beim Spekulationsverbot darf es keine Schlupflöcher geben!

FPÖ Forderung nach lückenlosem Spekulationsverbot sowie einheitlichem Rechnungswesen auf allen Ebenen weiter aufrecht

Wien (OTS) - "Wir werden dem Spekulationsverbot erst zustimmen, wenn gesetzlich garantiert ist, dass es keine Schlupflöcher gibt. Deswegen müssen auch Gesellschaften, die im mehrheitlichen Eigentum der Länder und Gemeinden stehen, vom Spekulationsverbot miterfasst werden. Auch mit anderen Finanzmitteln, über die die Länder und Gemeinden verfügen, wie beispielsweise Wohnbaugelder, darf nicht spekuliert werden", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek zum Gesetzesvorschlag der Bundesregierung bezüglich des Spekulationsverbotes.

Die In § 17 des vorliegenden Gesetzesentwurfes würden derartige Gesellschaften jedoch nicht erwähnt. Dabei hätten gerade die massiven Spekulationen mit Wohnbaugeldern in Niederösterreich gezeigt, wie wichtig es sei, das Spekulationsverbot auf alle Bereich der Landes-und Gemeindevermögensverwaltung auszudehnen. "Es darf nicht sein, dass dann trotz Spekulationsverbot über ausgelagerte Unternehmen wie diversen Finanz- und Beteiligungsgesellschaften munter weiterspekuliert wird", erklärt Podgorschek und führt als Beispiel die Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH sowie die Wien Holding an, die zu hundert Prozent im Eigentum des Landes Niederösterreich beziehungsweise der Stadt Wien stünden.

"Wir sind aber sofort bereit gemeinsam mit der Bundesregierung ein einheitliches und modernes Rechnungswesen zu beschließen, wie dies im § 16 des vorliegenden Entwurfes vorgesehen ist", so Podgorschek. Dabei handle es sich um eine alte freiheitliche Forderung und einen wesentlichen Schritt hin zu einem transparenteren und moderneren Rechnungswesen. "Mit dem einheitlichen Rechnungswesen wäre endlich eine Bestandsaufnahme der Länder und Gemeindefinanzen möglich", meint Podgorschek.

"Es wird sich zeigen, wie ernst es SPÖ und ÖVP mit dem Spekulationsverbot wirklich meinen. Für halbherzige Gesetze, die weiterhin Platz für Spekulationen auf Kosten der Steuerzahler zulassen, stehen wir jedenfalls nicht zur Verfügung", so Podgorschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at