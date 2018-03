Vatikanische Finanzaufsicht legt ersten Jahresbericht vor

Ermittlung in sechs Fällen im Jahr 2012 infolge verdächtiger Transaktionen, zweimal wegen Geldwäsche

Vatikanstadt, 22.05.13 (KAP) Die vatikanische Finanzaufsicht AIF hat im Jahr 2012 in sechs Fällen wegen verdächtiger finanzieller Transaktionen ermittelt, in zwei Fällen wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das geht aus dem ersten Jahresbericht der Behörde hervor, der am Mittwoch im Vatikan veröffentlicht wurde. In zwei Fällen wurde demnach auch die vatikanische Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Aus dem Bericht ergibt sich zudem, dass im Jahr 2012 in 1.782 Fällen Bargeld oder Inhaberschecks in Höhe von mindestens 10.000 Euro aus dem Vatikan ausgeführt wurden. Eingeführt wurden im gleichen Zeitraum 598 mal Beträge ab dieser Höhe. Seit April 2011 müssen der vatikanischen Finanzaufsicht alle Beträge von 10.000 Euro an, die in Form von Bargeld oder Inhaberschecks ein- oder ausgeführt werden, angezeigt werden.

Vorgestellt wurde das gut sechzig Seiten umfassende Dokument vom AIF-Direktor Rene Brülhart. Der Schweizer Anwalt, der zuvor die liechtensteinische Meldestelle zur Bekämpfung von Geldwäsche leitete, ist seit November in der Führung der AIF. Präsident der Behörde ist der italienische Kurienkardinal Attilio Nicora. Gegründet war die "Autorita di Informazione Finanziaria" (AIF) im Dezember 2010 von Papst Benedikt XVI. worden, um die Finanzgeschäfte im Vatikan transparenter zu machen und internationalen Standards anzupassen. Im April 2011 hatte die Behörde ihre Arbeit aufgenommen. Vor allem die Vatikanbank IOR war wegen des Verdachts auf Geldwäsche wiederholt in die Schlagzeilen geraten.

Die Daten zeigten, dass der Vatikan über ein effektives System zur Meldung verdächtiger finanzieller Transaktionen verfüge, heißt es in dem Bericht. Der Heilige Stuhl wolle im Kampf gegen Geldwäsche und verdeckte Terrorismusfinanzierung ein "effizienter Partner" auf globaler Ebene sein. "Die Statistiken und die Tendenz ab 2012 sind ermutigend und machen deutlich, dass sich das System ständig verbessert", betonte Brülhart. Das gehe auch auf eine engere Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat, der Gendarmerie und der Staatsanwaltschaft des Vatikans zurück. Zudem sei die internationale Zusammenarbeit intensiviert worden. Freilich sei noch nicht alles perfekt, räumte Brülhart ein, jedoch sei man "auf einem gutem Weg".

