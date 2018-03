Matznetter ad Leitl: Verbesserungsvorschläge bei GmbH-Reform haben nichts mit Blockade zu tun

Wien (OTS/SK) - "Im Rahmen meiner Tätigkeit als Abgeordneter habe ich Vorschläge für weitere Verbesserungen bei der GmbH-Reform gemacht, von Blockade kann da keine Rede sein", so SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in Richtung von WKÖ-Präsident Leitl. Matznetter verweist auf die Aufgabe des Parlaments, Vorlagen der Regierung zu prüfen und seine Ankündigung noch über eine mögliche gesetzliche Rücklage sowie eine genaue Kennzeichnung bei der GmbH Neu diskutieren zu wollen. Dies erscheine ihm, Matznetter, auch sinnvoller, als Sprüche in ein Stammbuch zu schreiben, das er im Übrigen gar nicht besitze. (Schluss) mo/df

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493