Karl und Leitl: GmbH-Reform stärkt Wirtschaftsstandort

Justiz und WKÖ ziehen bei Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes Österreich an einem Strang

Wien (OTS/PWK333) - Das Bundesministerium für Justiz und die Wirtschaftskammer Österreich sind wichtige Partner, wenn es darum geht, den Wirtschaftsstandort Österreich attraktiver zu machen. Das betonten Justizministerin Beatrix Karl und WKÖ-Präsident Christoph Leitl unisono am Mittwoch in einem gemeinsamen Pressegespräch. "Ein starker Wirtschaftsstandort braucht Rechtssicherheit und ein effizientes Justizsystem. Die Verlässlichkeit des Justizsystems ist unerlässlich für Investitionsentscheidungen", sagte Karl.

GmbH-Reform fördert Unternehmensgründungen

Ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes ist mit der GmbH-Reform gelungen. "Damit wird der Einstieg ins Unternehmertum erleichtert, wobei die Seriosität der bewährten Rechtsform unverändert erhalten bleibt", betonte die Ministerin. "Durch die Herabsetzung des Mindeststammkapitals von 35.000 auf 10.000 Euro wird eine große Hürde deutlich entschärft. Zudem wird so die rasche Umsetzung kreativer Geschäftsmodelle gefördert und die Abwanderung ins Ausland verhindert", unterstrich Leitl. "Wir haben damit einen klugen Mittelweg gewählt und zum europäischen Mittelmaß aufgeschlossen", verwies der WKÖ-Präsident darauf, dass im EU-Schnitt das Mindeststammkapital bei rund 8.000 Euro liegt.

Durch die mit der Senkung des Mindeststammkapitals automatisch erfolgten Verringerung der Mindest-KöSt fallen bei Jungunternehmen künftig nicht nur deutlich geringere Gründungskosten, sondern auch niedrigere Fixkosten gerade in den ersten wirtschaftlich oft schwierigen Jahren an, so Leitl.

Kritik, wonach durch die GmbH-Reform massive Steuerausfälle zu befürchten wären oder der Gläubigerschutz gefährdet sei, nimmt Leitl den Wind aus den Segeln: "Wie viele bestehende GmbHs nun eine Herabsetzung des Kapitals tatsächlich anstreben werden, kann niemand seriös beziffern. Zudem bleibt die Seriosität durch diverse Vorgaben wie Bilanzlegungspflichten unangetastet. Warum soll etwas in Österreich nicht funktionieren, was in anderen europäischen Ländern problemlos funktioniert?"

Schiedsgerichtsverfahren beschleunigt

Auch die Reformierung der Schiedsgerichtsbarkeit wirkt positiv auf den Wirtschaftsstandort Österreich, weil künftig nur noch eine Instanz, nämlich der Oberste Gerichtshof - statt bisher drei Instanzen - zur Überprüfung von Schiedssprüchen angerufen werden kann. Das schafft Transparenz und beschleunigt die Verfahren. Karl:

"Österreich kann so als Schiedstandort zu den Big Playern wie der Schweiz, Großbritannien oder Singapur aufschließen." Zudem ergebe sich Umwegrentabilität für den Tagungsstandort Wien, aber auch über die Rechtsberatung und -vertretung hinaus, z.B. auch auf Verkehrsunternehmen, Beherbergungsbetriebe, Übersetzungsbüros bis hin zum Tourismus.

Auch im Bereich Bildung sehen Karl und Leitl wichtige Anknüpfungspunkte von Justiz und Wirtschaft: "Die Re-Integration in die Gesellschaft ist eines der wichtigsten Ziele im Strafvollzug. Deshalb ist es uns wichtig, Ausbildungs- beziehungsweise Lehrabschlüsse für jugendliche Häftlinge anzubieten", betont die Ministerin. Damit liefere das Justizressort einen wichtigen Beitrag zum Ziel der Sozialpartner, die Qualifikation Jüngerer zu steigern und Talente und Begabungen zu nutzen, unterstrich Leitl.

Erbrecht: Familienunternehmen vor Zerschlagung bewahren

Auch in der nächsten Legislaturperiode stehen im Justizressort wichtige Themen für die Wirtschaft auf der Agenda, etwa beim Mietrecht oder der Erbrechtsreform. "Hier geht es uns darum, Familienunternehmen vor schwerwiegenden finanziellen Schäden bis hin zu einer Zerschlagung zu schützen, zu der es derzeit häufig kommt, weil der Erbe beim Erbantritt Pflichtanteile auszahlen muss", so Karl. Die WKÖ schlägt hier eine Stundung beziehungsweise die Möglichkeit einer Ratenzahlung für Pflichtanteile über einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren vor. (PM)

