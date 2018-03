1. FESTIVALRADLN ÖSTERREICHS: WIR RADELN IN EIN BESSERES MORGEN

Gemeinsame Radfahrt mit mobilen Soundsystemen, Lastenrädern und Bio-Picknick zum ersten Umweltzeichenzertifizierten Festival Österreichs.

Wien (OTS) - Eine weitere grüne Seite des GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVALS wird in Zusammenarbeit mit der RADLOBBY ÖSTERREICH am 30. Mai 2013 präsentiert: Beim ersten Festivalradln Österreichs wird gemeinsam zum Green-Festival und in ein besseres Morgen geradelt. Die Anreise per Fahrrad ist nicht nur umweltfreundlich, sondern macht auch Spaß und ist elementarer Teil des Festivalerlebnisses.

Das Festivalradln lässt seine TeilnehmerInnen die Strecke von Wien zum Festivalgelände in gemütlichem Tempo und auf stimmungsvolle Art und Weise erleben. Begleitet von den Tönen mobiler Soundsysteme radeln Sie die Donau entlang, genießen ein Biopicknick aus der Region am Donaualtarm bei Greifenstein und flanieren durch die Stadt Tulln.

Nach der kostenlosen Anmeldung erhalten die TeilnehmerInnen ein vergünstigtes Tagesticket für den ersten Festivaltag (30.05.) und unterwegs ein gratis Biopicknick aus der Region, sowie die Unterstützung beim Gepäcktransport und die Chance auf eine Führung durch das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf. Auch Weekendpässe können während der Radanreise erworben werden. Als besonderes Goodie erhalten die ersten 20 RadlerInnen den Weekendpass verbilligt. Wer die Heimfahrt nach Wien mit dem Zug antreten möchte, kann das von Tulln aus mit einem Tages- oder Wochenendticket gratis tun.

Gemeinsam erleben wir mit Festivalradln eine nachhaltige Alternative zu herkömmlicher Mobilität. Aus dem Zurücklegen von Kilometern auf einer Autobahn wird ein umweltfreundliches Miteinander, das Spass bringt und lokale AkteurInnen und Kultur fördert. So wird das AKW Zwentendorf vom 30. Mai bis 2. Juni nicht nur zur Bühne internationaler Top-Stars wie Die Fantastischen Vier, Kaiser Chiefs, Maximo Park, Naked Lunch, Sascha Braemer und Astrix, sondern auch das Ziel des ersten Festivalradln Österreichs.

Ablauf: 50km in drei Etappen (20/15/15km)

Treffpunkt am 30. Mai 2013, Donauinsel Höhe Schulschiff

Anmeldung ab 10:00, Abfahrt Donauinsel 11:00

Picknick Donauufer bei Greifenstein 13:00 - 14:30

Ankunft Tulln Parkplatz Schwimmbad/Eislaufplatz 16:00. Abfahrt 16:30 Kundgebung Tulln Hauptplatz 17:00 - 17:30, Stadtausfahrt Tulln 18:30 Ankunft AKW Zwentendorf 20:00

Das GLOBAL 2000 TOMORROW FESTIVAL wird unterstützt von: eNu, EVN, Volksbank, Ottakringer, NÖN, FM4, ARA, ÖBB, ECO, Lebensministerium, Vöslauer, GOTV, Connect 2, VIVA, REdUSE, FH St. Pölten, Unser Zwentendorf, Boomerang Media, Volume, Biorama, The Gap, Ö-Ticket, DAS Wien, Infoscreen, heimfest.at, studium.at, szigetfestival.at, RADLOBBY Österreich u.a.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Susanna Schlöglhofer

Presse TOMORROW FESTIVAL

GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria

+43-(0)699-14 2000 68

+43-(0)1-812 57 30 - 68

susanna.palfrader @ global2000.at