Milchwirtschaft mit wechselhafter Entwicklung 2012

Rekordwert bei Exporten - Preisanpassungen in Diskussion - Abschaffung der Milchquote Herausforderung

Wien (OTS/PWK332) - "Wir haben es im vergangenen Jahr mit einer wechselhaften Entwicklung zu tun, die sich erst ab dem Sommer 2012 langsam stabilisiert hat. Auf den Märkten konnte erst gegen Jahresende eine Aufwärtsentwicklung festgestellt werden, bedingt u.a. durch leere EU-Interventionslager", betonte heute, Mittwoch, der Präsident der Vereinigung der Österreichischen Milchverarbeiter (VÖM), Helmut Petschar, im Rahmen der Jahrespressekonferenz. Die Umsätze der heimischen Milchverarbeiter sind 2012 dabei mit 2,2 Mrd. Euro gegenüber 2011 gleich geblieben, das bereinigte Betriebsergebnis liegt im Durchschnitt bei 0,6 Prozent. "Die Gewinne unserer Molkereien sind äußerst knapp. Ursachen hierfür sind einerseits der harte Wettbewerb am Milchmarkt, andererseits die hohe Handelskonzentration sowie eine Reihe von Preisreduktionen im Sommer 2012 als am Markt bereits eine gegenteilige Preisentwicklung feststellbar war", so Petschar. Vor diesem Hintergrund streben die Molkereien eine moderate Preisanpassung an, wie sie zuletzt mit durchschnittlich 9 Prozent in Deutschland durchgeführt wurde. Für 2013 rechnet die VÖM mit einer positiven Entwicklung, derzeit liegen die Erzeugerpreise um 4,4 Prozent über jenen des Jahresdurchschnitts 2012.

Erfreulich sei aber, dass sich der Export weiterhin sehr gut entwickle und mit 1,043 Mrd. Euro einen neuen Rekordwert erreicht hat (Plus 7,5 Prozent). Die Exportquote betrug im abgelaufenen Jahr 47,5 Prozent. Wichtigstes Exportgut ist Käse mit einem Wert von 116.000 Tonnen oder 460 Mio. Euro. Wichtigste Exportländer sind Deutschland, Italien. Auch die Exporte in die EU-Erweiterungsländer entwickeln sich positiv (plus 3 Mio. Euro auf 85 Mio. Euro). Die insgesamt gestiegenen Exporte, so der VÖM-Sprecher, resultieren dabei aus der Mehranlieferung in Österreich. Gleichzeitig seien aber auch steigende Importe zu verzeichnen gewesen, die vor allem der Lebensmittelhandel für den Preiseinstieg und für Handelsmarken genutzt habe. So stiegen die Importe von 585 Mio. Euro auf 618 Mio. Euro (plus 5,6 Prozent), das positive Außenhandelssaldo erhöhte sich auf 425 Mio. Euro (plus 10,4 Prozent).

Faire Diskussion über faire Qualitätsprodukte führen

Insgesamt ist 2012 der Verwertungserlös je Kilogramm verarbeiteter Milch von 72,36 Cent auf 70,32 Cent zurückgegangen. Die Milchanlieferung lag 2012 mit 2,97 Tonnen um 2,1 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Die Erzeugerpreise sind im vergangenen Jahr von 39,62 Cent auf 37,96 Cent gefallen. "Auch wenn die Erzeugerpreise EU-weit unter Druck kamen, lagen die Milchpreise in Österreich auch 2012 über dem EU-Schnitt. Dabei gilt es aber die deutliche kleinere Struktur der heimischen Milchwirtschaft ebenso zu beachten wie flächendeckend höhere Qualitätsstandards durch Gentechnikfreiheit, höhere Umweltstandards und erhöhte Produktionskosten durch Berg- und benachteiligte Gebiete", so Petschar. Das durchschnittlich ausbezahlte Milchgeld an die Bauern konnte von 32.529 Euro auf 33.112 Euro um 1,8 Prozent erhöht werden, wobei diese Steigerung aus den erhöhten Anlieferungen (durchschnittliche Milchanlieferung 87,2 Tonnen, plus 6,3 Prozent) resultiert. Die Zahl der Milchlieferanten selber ging 2012 um 3,9 Prozent auf etwa 34.000 zurück.

Petschar verwies im Rahmen der Pressekonferenz zudem auf die Hochwertigkeit österreichischer Milchprodukte, die sich aber nicht in der Preisentwicklung wiederspiegle. Der Milchpreis liege heute nur um ein Cent über jenem zum Zeitpunkt des EU-Beitritts Österreichs. Es gelte, eine "faire Diskussion über faire Qualitätsprodukte und faire Preise" zu führen. Gerade im Bereich der Milch seien über die Landwirtschaft und in weiterer Folge über den Tourismus viele Arbeitsplätze betroffen. Ein Mehrpreis von 10 Cent pro Liter Milch würde sich bei einer durchschnittlichen Familie mit 32 Euro pro Jahr zu Buche schlagen. Der Milchbauer würde davon aber mit rund 8.700 Euro pro Jahr profitieren.

Herausforderungen ortet der VÖM-Präsident in der Abschaffung der Milchquote 2015, wodurch ein Plus bei den Milchanlieferungen zu erwarten ist. Zudem werde aktuell die Schulmilchaktion auf EU-Ebene novelliert. Aus Sicht der heimischen Milchwirtschaft hoffe man jedenfalls auf Rahmenbedingungen, die den Milchstandort Österreich bestmöglich unterstützen. (us)

