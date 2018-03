Spekulationsverbot - Stronach/Lugar: Ordentliches Gesetz statt Placebo gefordert

Kritik am Redeverbot für Rechnungshofpräsident im Finanzausschuss

Wien (OTS) - Kritik am Vorgehen der Regierung beim Spekulationsverbot übte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar im Zuge einer Einwendungsdebatte. "Die Opposition will kein Placebo sondern ein ordentliches Verfassungsgesetz mit Einbindung des Rechnungshofpräsidenten", so Lugar. "Einzig durch ein Verfassungsgesetz kann man die Länder dazu zwingen, nicht zu spekulieren, aber die Landeschefs sind so stark, dass sie hineinregieren", erklärte Lugar, der auch kritisiert, dass dem Rechnungshof finanzielle Mittel gekürzt wurden.

Es habe sich schon 2008 gezeigt, dass als mündelsicher eingestufte Papiere plötzlich wertlos waren, erinnerte Lugar. Wegen dieser Unabwägbarkeiten müsse den Ländern verboten werden, zu spekulieren. "Es gibt die Bundefinanzagentur - der Bund verlässt sich auf Experten", so Lugar. Die Bundesfinanzierungsagentur vergibt auch Kredite an die Länder; allerdings will sie dabei auch eine genaue Kontrolle haben. Lugar: "Deshalb sind die Länder zu den Banken gegangen, um Kredite zu schlechteren Konditionen zu erhalten -aber dafür der Kontrolle zu entgehen!"

Skandalös war für Lugar das Vorgehen der Regierung im Finanzausschuss: "Wie kann es sein, dass die Regierung der eigenen Kontrollinstanz die Mittel kürzt und dann auch noch verhindert, dass der Rechnungshofpräsident dazu reden darf?" Die Regierung habe bewusst die Rute ins Fenster gestellt: "Wenn der Rechnungshof kritisiert, werden ihm die Mittel gekürzt", so Lugar.

Eine Selbstregulation bei den Spekulationsgeschäften in den Ländern schloss Lugar aus. "Es wird nicht funktionieren, dass sich Länder selbst beschränken." Die nötige zwei Drittel-Mehrheit für ein Verfassungsgesetz ist laut Lugar aber in weiter Ferne, solang den Ländern nicht ein Spekulationsverbot aufgezwungen wird. Allerdings gelte: "Wenn Sie (die Regierung, Anm.) es ernst meinen und etwas bewegen wollen - dann steht die Opposition zur Verfügung", erklärte Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080