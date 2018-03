38. Wiener Gemeinderat (3)

Aktuelle Stunde zum Thema "Undurchsichtiges Beteiligungsmanagement der Stadt Wien - Durchforstung notwendig, Strategie geboten!"

GR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP) erinnerte an den vor

kurzem einstimmig beschlossenen Vierparteienantrag zur Daseinsvorsorge, mit dem das Wiener Wasser vor Privatisierung geschützt werden solle. Er fragte sich, ob man zum Beispiel die Müllentsorgung nicht doch privatisieren könnte und was das Betreiben der Hirschwanger GmbH mit Daseinsvorsorge zu tun habe. Er verlangte mehr Transparenz, einen Schutz der echten Daseinsvorsorge und des Beteiligungsmanagements.

GR David Ellensohn (Grüne) sagte, jeder habe das Recht darüber Auskunft zu bekommen, was der Allgemeinheit gehöre und was man mit dem Eigentum der Stadt tue. Als negative Beispiele nannte er den Verkauf von Bundeseigentum in der blau-schwarzen Regierung, wie zum Beispiel die BUWOG oder Telekom. Er kritisierte ferner, dass es in einigen Bundesländern Vorkommnisse gegeben habe, wo viel Geld verspekuliert worden sei. Er wisse auch nicht was etwa Niederösterreich mit den Wohnbaugeldern mache bzw., ob dort nicht "unsauber" damit umgegangen werde.

GRin Mag.a Dr.in Barbara Kappel (FPÖ) meinte, in Wien sei das Beteiligungsmanagement unstrukturiert und nicht nachvollziehbar. Hier wären Kontrolle und Evaluierung notwendig. Die BürgerInnen seien mit der derzeitigen Situation nicht zufrieden, so z.B. mit dem 2012 entstandenen Verlust der Wiener Stadtwerke in der Höhe von 788 Mio. Euro. Eine nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze sei nur mit der Anwendung von betriebswirtschaftlichen Kriterien möglich. Künftige Beteiligungen dürften nur mit Zustimmung des Gemeinderates erfolgen, ergänzte sie.

GRin Mag.a Sybille Straubinger (SPÖ) zeigte sich verwundert über das Wissen zur Daseinsvorsorge auf Seiten der Opposition. Sie halte es für sehr wichtig, auch für bestimmte Projekte Partner zu haben. Zum Vorwurf der mangelnden Kontrolle betonte sie, es gäbe etliche Möglichkeiten zu Informationen zu kommen. Man brauche nur die Geschäftsberichte lesen oder die Rechnungsabschlüsse studieren. Es gäbe auch Berichte von Vorständen und Aufsichtsräten, die jeder abrufen könne. Jedenfalls müsse Wien langfristig denken und die Politik müsse in jedem Fall die Nachhaltigkeit stärken. Sie wies auf die "ausgezeichnete" Lebensqualität, Energieversorgung, Trinkwasserqualität und Müllversorgung der Stadt hin.

Mitteilung von Vizebürgermeisterin Vassilakou zum Radfahren in Wien

Vbgmin Mag.a Maria Vassilakou (Grüne) ist der Meinung, Radfahren sei für alle WienerInnen ein Thema. Mit der Verkündung der Mitteilung wolle sie für mehr Verständnis für den Ausbau des Radverkehrs und notwendige Maßnahmen werben. Derzeit liege der Anteil beim Radverkehr bei etwa 6,3 Prozent. Dieser solle bis 2015 auf 10 Prozent angehoben werden. Damit dieser Anstieg umgesetzt werden könne, seien etliche Maßnahmen notwendig. Daher sei es wichtig, über die beabsichtigten Maßnahmen zu sprechen und zu bewerben. Die Bestandsaufnahme zeige, dass das Fortbewegen mit dem Fahrrad etliche Vorteile mit sich bringe. Als eine der wichtigsten Maßnahmen betrachtete Vassilakou den Ausbau des Radwegenetzes. Zur Zeit sei das Radwegenetz 1.220 km lang, wobei der Lückenschluss noch erfolgen müsse. Demnächst umgesetzt würden das Aufstellen von sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und die Aufhebung der Radwegebenützungspflicht. Auch müsse die Verkehrssicherheit für die RadfahrerInnen gehoben werden z. B. durch Einfärben der Radfahrstreifen. Um das Radfahren attraktiver zu machen bedürfe es auch einer Hebung der Motivation und der Bewusstseinsbildung. Einige radfahrende Prominente hätten auf Wiens Straßen bereits auf die Vorteile des Radfahrens hingewiesen und die Menschen auf den Geschmack gebracht. Denn Fahrradfahren sei gesund, entlaste den Verkehr, man sei schneller am Ziel und mache schließlich auch Spaß und glücklich, ergänzte sie. Alle Maßnahmen benötigten allerdings eine politische Grundlage, die in einem Beschlussantrag zusammengefasst worden sei. Sie hoffe auf eine breite Zustimmung zu diesem Beschluss.

GR Dr. Wolfgang Ulm (ÖVP) gab zu, dass Radfahren etwas "sehr Schönes" sei. Dabei müssten aber auch die Bedingungen stimmen. Mit der Radfahrpolitik zeigte er sich nicht zufrieden. Als Beispiel nannte er die konfliktreiche Situation des Radweges rund um den Ring, wo seiner Ansicht nach weder RadfahrerInnen noch FußgängerInnen wissen wo sie sich bewegen dürften. Auch der Radweg auf der Westeinfahrt sei nicht optimal konzipiert. Er meinte auch, dass viele RadfahrerInnen glaubten, dass für sie die Straßenverkehrsordnung nicht gelte. Ferner betrachtete er die Forderung der Grünen, der Winterdienst möge bei Schneefall zuerst die Radwege reinigen als "sehr provokant". Als ebenfalls provokant betrachtete er die Maßnahme die Radwege künftig Grün zu bemalen. Dieses Vorhaben würde 10 Millionen Euro kosten ergänzte er. Grundsätzlich wolle er nicht, dass die Grünen den BürgerInnen vorgeschrieben werde, welches Verkehrsmittel man zu benutzen habe. (Forts.) joh/buj/hl

