Bundesheer - Minister Klug bestellt Othmar Commenda zum neuen Generalstabschef

Bernhard Bair neuer stv. Generalstabschef - Commenda ist "Idealbesetzung"

Wien (OTS/SK) - Verteidigungsminister Gerald Klug hat heute, Mittwoch, in einer Pressekonferenz über wichtige Personalentscheidungen im Verteidigungsressort informiert. Neuer Generalstabschef wird der 1954 in Oberösterreich geborene Generalleutnant Othmar Commenda. Sein Stellvertreter wird der 1955 in Tirol geborene Generalmajor Bernhard Bair, sagte Minister Klug. Generalleutnant Commenda, der "neue oberste Soldat", sei die "Idealbesetzung" für die Position des Generalstabschefs, betonte Minister Klug. ****

Der Verteidigungsminister bekräftigte, dass Soldatinnen und Soldaten "die wichtigste Ressource jeder Armee" seien. Klug unterstrich weiters, dass er sich im Zuge des mehrstufigen Bestellungsverfahrens (Bewerbungsphase, Bewertungskommission) bei Hearings "selbst ein Bild über jene Führungspersönlichkeiten gemacht hat, die maßgebliche Führungsaufgaben wahrnehmen wollen". Othmar Commenda sei in alle wesentlichen Grundsatzentscheidungen in Bezug auf das Österreichische Bundesheer eingebunden und daran beteiligt gewesen. Bernhard Bair "kennt als Truppenoffizier die Anliegen und Bedürfnisse der Soldatinnen und Soldaten", sagte Minister Klug und unterstrich, dass beide Persönlichkeiten sein "vollstes Vertrauen genießen". Der neue Generalstabschef und sein Stellvertreter bedankten sich bei Minister Klug für sein Vertrauen. Commenda sagte, dass er sich auf seine neuen Aufgaben freue und Bair betonte, dass er seine Kenntnisse voll einbringen werde.

Generalleutnant Mag. Othmar Commenda wurde 1954 in Wels/Oberösterreich geboren. Er absolvierte die Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie. Ab 2003 war Commenda mit der Leitung des Kabinetts des Bundesministeriums für Landesverteidigung betraut. Ab 2004 war Commenda als Leiter des Management ÖBH 2010 für die Umstrukturierung des Österreichischen Bundesheers verantwortlich. 2008 wurde Commenda zum Stellvertreter des Generalstabschefs ernannt.

Generalmajor Mag. Bernhard Bair wurde 1955 in Zams/Tirol geboren. Er absolvierte die Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie. Von Oktober 1981 bis Mai 1982 sammelte er als Kompaniekommandant in Zypern erste Auslandserfahrungen. Ende 2002 übernahm er das Kommando Einsatzunterstützung. Von Ende Dezember 2009 bis Dezember 2011 leitete Bair die EUFOR/Althea-Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina. (Schluss) mb/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum