ROBOTICS DAY an der FH Technikum Wien: Studierende der Mechatronik/Robotik stellen ihre Projektarbeiten vor

Wien (OTS) - Am 22. Mai 2013 steht die Fachhochschule Technikum Wien wieder ganz im Zeichen der Roboter, wenn Studierende des Bachelor-Studiengangs Mechatronik/Robotik beim diesjährigen ROBOTICS DAY ihre Projekte präsentieren. Gezeigt werden u.a. ein Prüfstand zur Evaluierung von mobilen Robotern, eine elektronisch-pneumatisch gesteuerte Bewegungsschiene zur Rehabilitation nach einer Knieverletzung, die Visualisierung von dreidimensionalen Darstellungen ohne Einsatz von 3D-Brillen und die Ergebnisse einer Analyse der Bewegungsfähigkeit eines sechsfüßigen Roboters.

Studierende des Bachelor-Studiengangs Mechatronik/Robotik arbeiten im vierten Semester ihres Studiums jeweils auch an konkreten Projekten zur praktischen Vertiefung ihrer bis dahin erworbenen Kenntnisse. Beim diesjährigen ROBOTICS DAY werden dem interessierten Publikum wieder ausgewählte Studierenden-Projekte vorgeführt. Vorträge, Führungen durch die Speziallabors und eine Firmenausstellung runden das Programm ab.

Prüfstand zur Evaluierung mobiler Roboter

Wie hoch ist die (Wiederhol-)Genauigkeit bei der Positionierung und Orientierung von mobilen Robotern und wie sieht es mit ihrem Energieverbrauch aus!? Um darüber Aussagen treffen zu können und weil es für Messungen dieser Art keine Standardlösungen gibt, haben Studierende im Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik einen Prüfstand zur Vermessung mobiler Roboter entwickelt und gebaut. Der Prüfstand wurde anhand eines AmigoBot errichtet, das sind kleine mobile Roboter, die dieselben Merkmale wie große mobile Roboterplattformen aufweisen und häufig in Forschung und Lehre eingesetzt werden.

Bewegungsschiene zur Rehabilitation nach einer Knieverletzung

Verletzte oder geschwächte Muskulatur kann durch langsame und kontinuierliche Bewegungen wieder aufgebaut werden. Dazu werden in der Rehabilitationstechnik u.a. auch pneumatisch gesteuerte Geräte eingesetzt. Studierende der Mechatronik/Robotik haben eine sowohl elektronisch als auch pneumatisch gesteuerte Bewegungsschiene zur Rehabilitation nach einer Knieverletzung für Schulungszwecke entwickelt. Das Bein liegt in einem Gestell auf und wird über einen Schlitten durch einen doppelwirkenden pneumatischen Zylinder bewegt. Ober- und Unterschenkel nehmen dadurch verschiedene Winkel ein. Im Zuge einer Testreihe, an der 18 Probanden teilnahmen, wurde die Bewegungsschiene für Personen mit einer Körpergröße von 170 bis 190 cm und einem Gewicht von maximal 90 Kilogramm optimiert.

Autostereoskopische Visualisierung von 3D-Darstellungen

Dreidimensionale Visualisierungen ohne 3D-Brillen könnten in der Automatisierungstechnik gut eingesetzt werden, z.B. um eine Fertigungsanlage insgesamt und von allen Seiten zu betrachten. Möglich wird dies durch den Einsatz autostereoskopischer Displays, einer Technologie, die 3D-Effekte ohne das Tragen von 3D-Brillen erzeugt. Im Rahmen des Projektes "Autostereoskopische Visualisierung" haben Studierende die Charakteristik eines stereoskopischen Bildschirms analysiert, evaluiert und dann gezielt zur Visualisierung eines 3D-Modells des Mars Exploration Rovers eingesetzt.

Tanzender Hexapod

Um die Bewegungen und die Bewegungsfähigkeit eines sechsarmigen Roboters (Hexapod) beobachten, analysieren und optimieren zu können, haben Studierende des Bachelor-Studienganges Mechatronik/Robotik zwei Tanzapplikationen mit eigenen Musikstücken und eigener Choreografie entwickelt und programmiert. Außerdem wurde zur Dokumentation und eventuell späteren Weiterverarbeitung der Bilder ein Kamerasystem am tanzenden Hexapod installiert.

"Die ausgewählten Projekte geben einen guten Überblick, mit welchen Themen und praktischen Aufgabenstellungen sich Studierenden bereits während ihrer Ausbildung beschäftigen. Das Spektrum ist breit und reicht von mechanischem Design, Pneumatik und Mechanik über physikalische Messtechnik und eingebettete Programmierung bis hin zu 3D-Modellierung und Computer-Aided-Design", sagt Dr. Wilfried Kubinger, Leiter des Bachelor- und des Master-Studienganges Mechatronik/Robotik.

Firmenausstellung

Wie schon in den vergangenen Jahren präsentieren sich auch heuer wieder verschiedene Firmen beim ROBOTICS DAY der FH Technikum Wien. Es sind dies ABB, Fanuc Robotics Europe, Festo, Fronius International, LASACO, Schunk Intec und Taurob.

ROBOTICS DAY

Der ROBOTICS DAY findet am 22. Mai 2013 in der Zeit von 9.00 bis 17.00 Uhr an der Fachhochschule Technikum Wien, Höchstädtplatz 6, 1200 Wien statt. Besucherinnen und Besucher werden in Gruppen durch die Labors, die Präsentationen und die Ausstellung geführt. Für Gruppen ab 15 Personen ist eine Voranmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Studiengang Mechatronik/Robotik

Der sechssemestrige Bachelor-Studiengang Mechatronik/Robotik integriert die klassischen Ingenieurdisziplinen Maschinenbau, Elektronik und Informatik und verbindet sie durch einen Systemgedanken. Daraus entstehen Produkte von hoher Funktionalität und Leistungsfähigkeit. Schon sehr früh werden Studierende in aktuelle Projekte mit Kooperationspartnern aus der Industrie eingebunden und lernen dementsprechend praxisorientiert. Neben der technisch-fachlichen Spezialisierung wird an der FH Technikum Wien auch Wert auf übergeordnete Zusammenhänge und Kompetenz in wirtschaftlichen Fächern, Sprachen und Persönlichkeitsbildung gelegt. Im Bachelor-Studiengang stehen 60 Anfängerstudienplätze zur Verfügung. Im vertiefenden Master-Studium, das sowohl in Vollzeit-als auch in berufsbegleitender Form angeboten wird, gibt es 40 Anfängerplätze.

Fachhochschule Technikum Wien

Mit derzeit knapp 6 000 AbsolventInnen und mehr als 3 000 Studierenden sowie derzeit 11 Bachelor- und 16 Master-Studiengängen ist die FH Technikum Wien Österreichs größte rein technische Fachhochschule. Das wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisnahe Studienangebot ist überaus vielfältig. Die Studiengänge werden in Vollzeit- und/oder berufsbegleitender Form sowie als Fernstudium angeboten. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird an der FH Technikum Wien auch großer Wert auf Sprachausbildung sowie wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. AbsolventInnen beste Karrierechancen. Die FH Technikum Wien wurde 1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 als erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Sie ist ein Netzwerkpartner des FEEI -Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.technikum-wien.at

