Bundesheer: "Wehrdienst und Sport"-Programm wird in Mautern vorgestellt

Verteidigungsminister Klug und Innenministerin Mikl-Leitner präsentieren Maßnahmen zur Attraktivierung des Grundwehrdienstes

Wien (OTS/BMLVS) - Am Freitag, den 24. Mai, um 09:00 Uhr stellen Verteidigungsminister Gerald Klug, Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Generalleutnant Othmar Commenda, Chef des Generalstabes, die Pläne für die Eingliederung von mehr Sport in den Grundwehrdienst vor. Es ist dies ein weiteres Zwischenergebnis in der Reform der Wehrpflicht. Die von Verteidigungsminister Gerald Klug initiierte Grundwehrdiener-Befragung hat gezeigt, dass sich die jungen Männer mehr Sport in der Ausbildung wünschen.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen, an diesem Termin teilzunehmen. Es wird einen praktischen Teil und Interviewmöglichkeiten geben.

Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Klug und Innenministerin

Mikl-Leitner



Datum: 24.5.2013, um 08:50 Uhr



Ort:

Raab-Kaserne

Kasernstraße 5, 3512 Mautern



