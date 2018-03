FPÖ-Neubauer: Machtvolle Demonstration für eine europäische Selbstbestimmung am "Unabhängigkeitstag" in Meran

FPÖ fordert Verankerung des Selbstbestimmungsrecht der Völker in einer EU-Verfassung!

Wien (OTS) - "Unter dem Titel "iatz! - jetzt! - Mehr Freiheit und Unabhängigkeit" hatte der Südtiroler Schützenbund zum Unabhängigkeitstag in Meran geladen. Mehr als 10.000 Menschen waren diesem Aufruf gefolgt und haben damit die Erwartungen des Südtiroler Schützenbundes als Veranstalter übertroffen", zeigte sich heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer von der - nicht nur in Südtirol - sondern in weiten Teilen Europas herrschenden Aufbruchsstimmung, die an diesem Tag nachhaltig unter Beweis gestellt wurde, beeindruckt.

Es war ein Fest verschiedener Völker, die ein gemeinsames Ziel verbindet: sie alle fordern die Unabhängigkeit und Freiheit ihres ethnischen Siedlungsgebietes, ihrer angestammten Heimat. Zusammenhalt ist entscheidend, wenn ein Volk etwas erreichen will. "Es braucht den Willen und den Mut, etwas zu verändern, und das war am Unabhängigkeitstag in Meran zu spüren. Für einen Tag hat sich die Stadt in ein Meer von Tiroler und anderer Fahnen freiheitsliebender Völker Europas verwandelt", so Neubauer.

Besonders erfreulich ist, dass sehr viele junge Menschen an dieser Veranstaltung teilnahmen. Man sah eine Jugend, für die das Eintreten für Identität und Freiheit die natürlichste Sache der Welt ist. Sie strafen damit all jene Lügen, die jene, die für Heimat und Freiheit eintreten, gerne als ewiggestrig bezeichnen. Die Generation von morgen gibt damit den Weg in die Zukunft eindeutig als Patrioten vor.

"Ich gratuliere den Südtiroler Schützen zu dieser mehr als gelungenen Veranstaltung. Der Erfolg hat gezeigt, wie wichtig dieses Thema für ganz Europa ist. Die FPÖ wird nicht zuletzt im Eindruck des "Unabhängigkeitstages" in Meran verstärkt die Verankerung des Selbstbestimmungsrechts in einer EU-Verfassung einfordern", so Neubauer abschließend.

