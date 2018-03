FPÖ-Doppler: "3,5 Millionen Euro Schaden durch Graffiti im Jahr 2012"

Aufklärungsquote in Wien lediglich 4,9 %

Wien (OTS) - "Der 2012 bundesweit durch Graffiti entstandene Sachschaden betrug 3,5 Millionen Euro", stellte FPÖ-Nationalratsabgeordneter Doppler anlässlich einer parlamentarischen Anfragebeantwortung zum Thema Sachbeschädigungen durch Graffiti durch die Innenministerin fest.

"Und dabei handelt es sich nur um angezeigte Fälle. Die Dunkelziffer ist weitaus höher, da die meisten Fälle dieser Art des Vandalismus nur selten öffentlich gemacht würden", so der Salzburger FPÖ-Nationalratsabgeordnete. "Die Aufklärungsquote nach § 125 StGB (in diesem Fall Sachbeschädigung durch Graffiti) lag im letzten Jahr im Bundesdurchschnitt bei 19,6 %, wobei Wien lediglich eine Quote von peinlichen 4,9% aufweisen konnte."

Den Löwenanteil der ermittelten Tatverdächtigen würde die Altersgruppe der 14 bis 18 Jährigen darstellen. "Diese miserablen Aufklärungsquoten der letzten Jahre (bundesweit 2010 18,5%, 2011 16,9%) sind bezeichnend für die Gleichgültigkeit, mit welcher das Innenministerium dieses Kriminalitätsfeld offensichtlich als Kavaliersdelikt ansieht", so Doppler abschließend, der die Inneministerin aufforderte endlich im Sinne der Opfer tätig zu werden.

