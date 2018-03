"Die Hochzeit des Sultans" zum 1111. Mal im Kameltheater Kernhof

LH Pröll: Aus einer Vision eine große Sensation gemacht

St. Pölten (OTS/NLK) - Aus Anlass der 1111ten Aufführung von "Die Hochzeit des Sultans" im Kameltheater in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) fand am heutigen Mittwoch, 22. Mai, eine Gala statt, an der auch Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll teilnahm.

"Das Faszinierende ist, dass es tatsächlich in der heutigen Zeit möglich ist, aus einer Vision eine derartige Institution und aus einer derartigen Institution letztendlich eine so große Sensation zu machen. Wenn man etwas Optimistisches im Kopf hat und auch die entsprechende Tatkraft dazu, dann wird einfach etwas daraus. In dieser Region ist daraus eine unglaubliche Tourismussensation geworden", so Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll.

Herbert Eder, der Erfinder des einzigen Kameltheaters der Welt, sagte: "Zuerst muss man diese Idee haben, dann muss man die Idee verwirklichen, zuerst muss man die Kamele trainieren, dann baut man ein Haus, dann muss man ein Stück schreiben und hoffen, dass das Publikum kommt."

Das Stück "Die Hochzeit des Sultans" dauert mit Vorprogramm rund fünfzig Minuten. Dabei zeigen acht Kamele, Goldhamster, Affen, ein Alpaka und ein Schäferhund ihre Schauspielkünste. In den letzten Jahren hat sich auch ein Zoo rund um das Kameltheater etabliert, wo sich Albino-Kängurus, Schnee-Eulen, Schnee-Leoparden sowie die einzigen weißen Tiger Österreichs wohl fühlen. Ein weiterer Höhepunkt war die erste weiße Tiger-Vierlingsgeburt, wobei Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger die Schirmherrschaft für diese Jungtiere übernommen hat.

Nähere Informationen unter www.kameltheater.at.

