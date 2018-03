Nationalrat - Oberhauser: Österreich steht im Kontext Europas als Wirtschaftsstandort sehr gut da

Erfolgsmodell Sozialpartnerschaft hat wesentlichen Anteil daran

Wien (OTS/SK) - Das politische Umfeld mache den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs im Kontext Europas aus. Das hat SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser in der heutigen Nationalratssitzung betont: "Die Rahmenbedingungen, die die österreichische Politik für die Wirtschaft schafft, ermöglichen Unternehmensansiedelungen", daher stehe Österreich im Vergleich sehr gut da. Sozialer Friede, der Sozialstaat und die vergleichsweise geringe Jugendarbeitslosigkeit seien dafür zentral, sagte die Abgeordnete. ****

Das Sozialpartner-Modell, so Oberhauser, mache Österreich in Europa einzigartig. Das habe sich auch in der Krisenbewältigung gezeigt. Die Kurzarbeit etwa sei Erfolg der Sozialpartner gewesen, um so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung zu halten. "Die Gewerkschaften sind ein zentraler Teil davon", betonte Oberhauser. In Richtung Team Stronach hielt sie fest: "Sie haben gesagt, Gewerkschaften braucht man nicht. Aber Gewerkschaften sind dafür da, um Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu ihren Rechten zu verhelfen."

Daher fordere der österreichische Gewerkschaftsbund ein Entlastungsprogramm für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn "sie wurden in der Krise über Gebühr belastet". Den Forderungen nach einer Kürzung von Sozialleistungen konnte Oberhauser nichts abgewinnen. "Sozialleistungen zurückzufahren schafft Unfrieden und Arbeitslosigkeit. Das wird es weder mit der Sozialdemokratie noch mit den sozialdemokratischen GewerkschafterInnen geben", so die Abgeordnete. (Schluss) em

