NEWS-Exklusiv: Finanzministerin Fekter gründet "SOKO Offshore-Leaks"

Finanz kooperiert mit ausländischen Steuerbehörden. Eduard Müller leitet Kernteam aus sechs Personen.

Wien (OTS) - Österreich startet bei der Jagd auf heimische Steuersünder, die ihr Geld in Offshore-Paradiesen verstecken, voll durch. Wie das Nachrichtenmagazin NEWS in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, hat Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) diese Woche eine "SOKO Offshore-Leaks" ins Leben gerufen. Hintergrund ist, dass die US-Steuerbehörden über Daten verfügen, die mit jenen des Projekts "Offshore-Leaks" des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) übereinstimmen dürften. Die US-Behörden leiten diese via Großbritannien an andere europäische Staaten weiter. Die österreichische Finanz hat bereits eine Einladung der Briten erhalten.

Das Kernteam der SOKO Offshore-Leaks besteht aus sechs IT- und Offshore-Experten der Steuerfahndung und der Großbetriebsprüfung. Leiter ist Eduard Müller.

Der Start der SOKO fällt zeitlich mit dem Beginn der Offshore-Leaks-Berichterstattung von NEWS zusammen. NEWS ist exklusiver Partner des ICIJ für Österreich und präsentiert in der aktuellen Ausgabe erste aufsehenerregende Enthüllungen.

Eine weitere NEWS-Aussendung zum Thema Offshore-Leaks folgt heute um 18:00 Uhr.

