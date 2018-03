RFJ Kärnten: Wiedervereinigung der Freiheitlichen Jugend

Die Freiheitliche Jugend marschiert den Weg der Erneuerung voran

Klagenfurt (OTS) - Noch vor dem Wiedervereinigungsparteitag der Kärntner Freiheitlichen mit der Bundespartei planen die Jungen Freiheitlichen die Zusammenführung des Ring Freiheitlicher Jungend (RFJ) Kärnten mit dem RFJ auf Bundesebene. Die bisherige Vorfeldorganisation der FPK, der Club Kärnten hat den RFJ in Kärnten wieder zum Leben erweckt und wird zukünftig als RFJ Kärnten die Vorfeldorganisation des freiheitlichen Landtagsklubs in Kärnten sein. "Die freiheitliche Jugend möchte den Weg der Erneuerung voran gehen und steht geschlossen hinter der Vereinigung", so der designierte RFJ-Landesobmann Ewald Mödritscher.

Der Bundesvorstand unter Obmann Udo Landbauer begrüßt und unterstützt die Wiedervereinigung der freiheitlichen Jugend. Beim Landesjugendtag am 22. Juni 2013 wird der RFJ-Landesvorstand gewählt und sofort die Arbeit aufnehmen. "Vor allem die Themen Sicherheit, Bildung, die Aufwertung der Lehre sowie die Anliegen der eigenen jungen Arbeitnehmer wollen wir in Zukunft fördern", sagt der designierte Obmann.

