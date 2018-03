Mitterlehner: Außenhandel diversifizieren und Freihandelsabkommen schneller abschließen

Wirtschaftsminister umreißt wirtschaftliche Herausforderungen für Europa und Österreich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Österreich hat von Europa profitiert. Nun stellt sich die Frage, wie wir uns angesichts der Wachstumsschwäche und Herausforderungen auf EU-Ebene in einem gemeinsamen Europa weiter entwickeln können." Das sagte heute, Mittwoch, Wirtschaftsminister Dr. Reinhold Mitterlehner in der Aktuellen Europastunde zu den "Herausforderungen an den Wirtschaftsstandort Europa und Österreich" im Nationalrat.

"Europa ist in Gefahr, den wirtschaftlichen Anschluss zu verlieren", verwies der Minister auf das zu geringe Wachstum, die zunehmende Verschuldung und die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. So nehme die Europäische Union zwar sechs Milliarden Euro im Zeitraum 2014 bis 2020 zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in die Hand, das sei aber nicht ausreichend. Zum Vergleich: Österreich investiere allein 350 Millionen Euro pro Jahr. Europa müsse sich daher "noch mehr anstrengen, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen", warnte der Wirtschaftsminister vor sozialen Spannungen in Ländern, in denen die Jugendarbeitslosigkeit teils über 50 Prozent liegt.

Mitterlehner ging zudem auf die Problematik der Energiekosten ein:

"Europas Industrie investiert zunehmend in den USA, weil dort die Energiekosten mittlerweile nur noch ein Viertel von Europa betragen. Wir müssen daher die Energieproblematik konsequent angehen, sonst werden wir an Wettbewerbsfähigkeit verlieren". Eine Herausforderung sei auch der Stahlbereich, der unter Druck geraten sei. So ist der Anteil der EU-27 an der weltweiten Rohstahlerzeugung von 23,1 im Jahr 2000 auf 11,2 Prozent im Jahr 2012 gesunken, wobei sich die weltweite Rohstahlerzeugung in diesem Zeitraum um 81 Prozent erhöht hat. Die EU habe sich daher - auch unter Einwirkung von Österreich - das wichtige Ziel einer Industriequote von 20 Prozent bis 2020 gesetzt. "Europa hat die Zeichen der Zeit erkannt und will eine Re-Industrialisierung einleiten", betonte Mitterlehner. Als Beispiel für eine positive Initiative führte der Wirtschaftsminister den EU-Aktionsplan "Cars 2020" an, mit der die europäische Autoindustrie gestärkt werden soll und der auch Österreich zugutekomme.

Auch beim Abschluss von Freihandelsabkommen müsste die EU schneller agieren. "Überall, wo wir mit unseren Delegationen hinkommen, waren die anderen schon dort", umriss der Minister die Problematik und begrüßte daher das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA, welches das Bruttoinlandsprodukt in der EU langfristig um zwei Prozent erhöhen könnte.

Obwohl Österreich gut dastehe, gebe es Handlungsbedarf, wie Mitterlehner abschließend betonte. Österreichs Weg der Diversifikation der Exporte in neue Zukunftsmärkte sei erfolgreich, müsse aber weiter forciert werden. Auch die Wettbewerbsfähigkeit müsse weiter erhöht werden, um eine noch dynamischere Wirtschaft zu erreichen. "Wir brauchen daher keine Diskussion über Umverteilung, sondern vielmehr darüber, wie wir mehr junge Leute für das Unternehmertum begeistern können. Denn wenn wir keine Betriebe haben, haben wir auch keine Arbeitsplätze", stellte Mitterlehner klar. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die in den vergangenen Jahren bereits deutlich erleichtert wurde und laufend ausgebaut werde.

