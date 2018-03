"Zusammen:Österreich" - Integrationsstaatssekretär mit deutscher Staatsministerin für Integration im Schulzentrum Friesgasse in Wien

Staatsministerin Böhmer nimmt Anregungen für Integrationsgipfel in Deutschland mit

Wien (OTS) - Staatssekretär Sebastian Kurz besuchte heute, Mittwoch, 22. Mai 2013, mit der deutschen Staatsministerin für Integration Maria Böhmer und vier Integrationsbotschaftern im Rahmen des Projekts "Zusammen:Österreich" das Schulzentrum Friesgasse im 15. Bezirk in Wien. An der Schule gibt es Schülerinnen und Schüler mit 42 Erstsprachen und 20 unterschiedlichen Religionen.

Staatsministerin Böhmer erklärte, dass sie bewusst an diesem Projekt teilnehme. "Ich bin hier, um mir Anregungen zu holen. Mit gefällt die Botschaft dieses Projekts an junge Menschen: Du kannst es schaffen, egal woher du kommst." Böhmer verwies auf den kommenden Dienstag in Deutschland stattfindenden Integrationsgipfel, für den sie einige Ideen mitnehmen wolle: "Die Großbaustellen im Integrationsbereich sind in Deutschland die gleichen wie hier: die deutsche Sprache, die Ausbildung und der Arbeitsmarkt." Staatssekretär Kurz bekräftigte:

"Wir haben im Staatssekretariat erkannt, dass das Thema Integration vor allem durch junge Menschen voranzutreiben ist, und haben das Projekt 'Zusammen:Österreich' begonnen, um zu zeigen, dass durch Leistung alle die gleichen Chancen haben."

Die Integrationsbotschafter waren Mag. Aleksandra Izdebska mit polnischen Wurzeln, Begründerin von DiTech, MMag. Dr. Kazim Yilmaz, internationaler Rechtsanwalt, dessen Eltern aus der Türkei stammen, Eric Papilaya, Musiker und Vertreter Österreichs beim Songcontest mit indonesischen Wurzeln, sowie Michael Jayasekara, Student und mit Eltern aus Sri Lanka. Die Integrationsbotschafter machten vor den Jugendlichen anhand ihres jeweiligen Werdegangs klar, wie sie in Österreich Karriere gemacht haben und worauf es aus ihrer Sicht ankommt, in Österreich erfolgreich zu sein.

Aleksandra Izdebska sagte: "Die deutsche Sprache zu lernen, war mein erster und wichtigster Schritt. Sie ist der Schlüssel zur Integration." Kazim Yilmaz betonte: "Steckt euch eure Ziele hoch, ihr könnt sie erreichen. Und lasst euch von niemandem einreden, dass ihr es nicht schafft. Ihr könnt alles erreichen." Eric Papilaya berichtete von rechtsextremen und rassistischen Anfeindungen in seiner Jugend, und wie er gelernt habe, damit umzugehen: "Ihr braucht euch nicht mit der Frage belasten, warum euch das passiert. Leute machen das aus Dummheit, es entsteht aus Frustration oder Armut. Belastet euch nicht mit den wenigen negativen Erfahrungen, fokussiert euch auf das Positive", und er fügte hinzu: "Bewahrt euch eure eigene Individualität und bringt sie ein. Sie macht euch zu etwas Besonderem, so habe ich es geschafft." Auch Michael Jayasekara appellierte an die Jugendlichen: "Habt Mut und steht zu eurer Herkunft! Migrationshintergrund muss als Chance gesehen werden!"

Mehr Information zu der Initiative "Zusammen:Österreich" finden Sie auf der Homepage www.zusammen-oesterreich.at oder auf Facebook auf www.facebook.com/zusammenoesterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Staatssekretariat für Integration

Pressereferat

1010 Wien, Minoritenplatz 9

Tel.: +43 1 53126-7005

kristina.rausch @ bmi.gv.at