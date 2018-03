VP-Ulm: Grüner Farbanstrich ersetzt sichere Radwegeplanung nicht

Wien (OTS) - "Radfahren ist sicher eine sinnvolle Mobilitätsvariante in Ergänzung zum Autoverkehr, aber die Art von Vizebürgermeisterin Vassilakou Radverkehrspolitik zu betreiben, ist kontraproduktiv, weil sie die Konflikte zwischen Fahrradfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern eher schürt statt sie zu entschärfen", so ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm im heutigen Gemeinderat.

Grüne Aktionen wie ein 10-Millionen-Euro-Budget für das Umfärben der Fahrradwege und der Bau teurer Ring-Rad-Rundwege mit der Aussicht dort dennoch die Benützungspflicht aufzuheben, desavouieren jene, die im Radverkehr eine Entlastungsfunktion für den Straßenverkehr sehen.

Wolfgang Ulm: "Eine sinnvolle Förderung des Fahrradverkehrs wäre begrüßenswert. Solche sehen wir aber nicht in der millionenschweren Dotierung der Radfahragentur oder der Velo-Konferenz, sondern in verkehrstechnischen Investitionen in Fahrradwegen, um diese sowohl für Radfahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Anstatt wie ein Malermeister einfach die Radwege grün einzufärben, sollte man die Mittel vorrangig für die bauliche Entschärfung der vielen besonders für Fußgänger gefährlichen Fahrradwege einsetzen. Radwege, die von Haus aus Gefahrenstellen darstellen, erfahren durch Farbwechsel nur eine geringe Entschärfung punkto Gefährlichkeit."

Die ÖVP Wien fordert daher eine Abkehr von den derzeitigen PR-trächtigen Fahrradprestigeprojekten hin zu einer echten Investition in den Ausbau des Fahrradwegenetzes zur Sicherheit von Fahrradfahrern und Fußgängern. Ulm abschließend: "Ja zu sinnvollen sicherheitstechnischen Umbauprojekten für den Radverkehr - Nein zu teuren und wirkungslosen Anmalaktion, die viel kosten, aber zur Verkehrssicherheit nur wenig beitragen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at