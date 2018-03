Leitl: EU-Gipfel muss klares Bekenntnis zu Wirtschafts- und Industriestandort Europa abgeben

Österreichische Sozialpartner präsentieren am Donnerstag erstmals Best Practice Modell duale Ausbildung im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

Wien (OTS/PWK329) - Ein "klares und unmissverständliches Bekenntnis zum Wirtschafts- und Industriestandort Europa" erwartet sich Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl vom heutige Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel: "Wir brauchen auf europäischer Ebene auch eine "Standortgarantie" für die energieintensive Wirtschaft, um Wachstum und Beschäftigung langfristig zu sichern. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit die europäische Industrie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im globalen Wettbewerb erfolgreich bestehen kann und Europa als Produktionsstandort attraktiver wird." Der heutige Europäische Rat, bei dem die Problematik der hohen Energiepreise eines der zentralen Themen ist, könne und müsse hier eine deutliches Signal setzen und der Vollendung des Energiebinnenmarktes Priorität einräumen. Dadurch könne der Anstieg der Energiepreise gebremst werden. Nach Schätzungen der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) wären bei Stärkung des Markts jährliche Einsparungen in Höhe von 15 Mrd. EUR möglich.

Beim zweiten großen Gipfelthema - dem Kampf gegen Steuerflucht -bewertet Präsident Leitl es als sehr positiv, dass der britische Premierminister Cameron als Vorsitzender der G-8 den Kampf gegen Steuerhinterziehung als wichtige Priorität sieht und auch die britischen Überseegebiete, wie die Kanalinseln Jersey und Guernsey sowie Gibraltar, Bermuda und die Cayman Inseln auffordert, die Transparenz in Steuersachen zu erhöhen und internationalen Abkommen zum Datenaustausch beizutreten. Auch europäische Nicht-EU-Länder wie die Schweiz oder Andorra sollen dem automatischen Informationsaustausch beitreten müssen. Die Wirtschaft unterstützt auch die österreichische Position zur Zinsbesteuerung, wonach die wirtschaftlichen Eigentümer von bestimmten gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen, wie Trusts, offen gelegt werden sollten. Leitl: "Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und die Eindämmung von Steuervermeidung sind ein Gebot der Fairness im Hinblick auf die Unternehmen und Bürger, die in ihren Sitzstaaten Steuern zahlen."

Um faire Chancen für Europas Jugend geht es beim ersten gemeinsamen Auftritt der österreichischen Sozialpartner morgen, Donnerstag, im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel, wo die Sozialpartner-Präsidenten das österreichische Best Practice Modell duale Ausbildung präsentieren werden. "Länder mit einem hohen Anteil an Jugendlichen in dualen (schulisch/betrieblichen) Ausbildungsformen sind deutlich weniger von Jugendarbeitslosigkeit betroffen", betont Leitl abschließend. (FA)

